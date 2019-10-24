Сухум. 11 марта 2020. Абхазия-Информ . И. о. президента Валерий Бганба подписал указ об утверждении Положения, состава Организационного комитета и Конкурсной комиссии Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии».

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В соответствии с Указом и.о. Президента Республики Абхазия «О Конкурсе молодых лидеров «Гордость Абхазии» от 19 февраля 2020 года, № 46 утвердить:

1. Положение о порядке проведения Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии» (Приложение № 1).

2. Состав Организационного комитета Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии» (Приложение № 2).

3. Состав Конкурсной комиссии по проведению Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии» (Приложение № 3).

Приложение № 1

Утверждено Указом и.о. Президента Республики Абхазия от 10 марта 2020 года, № 58

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ «ГОРДОСТЬ АБХАЗИИ»

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке проведения Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии» (далее – Положение) определяет цель, задачи, категории участников и порядок проведения Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии» (далее – Конкурс).

1.2. Официальный интернет-сайт Конкурса:

www. gordostabkh.org (далее – сайт).

1.3. Официальными языками Конкурса являются абхазский и русский.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка инициативной и талантливой молодежи с лидерским потенциалом.

2.2. Задачами Конкурса являются:

1) формирование у участников личностных качеств лидера, компетенций в сфере управления;

2) создание коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками, содействие их дальнейшему развитию и распространению лучших практик.

2.3. Проведение Конкурса базируется на следующих принципах:

1) открытость;

2) объективность;

3) прозрачность.

3. Участники Конкурса

3.1. Условиями участия в Конкурсе являются:

а) гражданство Республики Абхазия или постоянное проживание на территории Республики Абхазия на законных основаниях;

б) возраст не старше 35 лет;

в) высшее профессиональное образование либо неоконченное высшее профессиональное образование в случае успешного обучения на последнем курсе высшего учебного заведения.

4. Принципы оценки участников Конкурса

4.1. Критерием оценки участников является уровень проявления ими общих знаний, интеллектуальных способностей, управленческого потенциала, лидерских качеств в ходе выполнения заданий Конкурса.

4.2. В ходе Конкурса участники выполняют задания и проходят комплексную оценку общих знаний, интеллектуальных способностей, управленческого потенциала, лидерских качеств (запись видео-эссе, тестирование, управленческие игры, собеседование, презентация проекта и др.).

По результатам выполнения заданий участник получает баллы, формирующие значения его индивидуального рейтинга.

4.3. На каждом следующем этапе рейтинг конкурсанта суммируется с предыдущими баллами (формируется кумулятивный рейтинг).

4.4. Победителями каждого этапа Конкурса становятся участники, имеющие наиболее высокие значения рейтинга.

5. Этапы Конкурса и порядок его проведения

5.1. Конкурсные испытания проводятся на базе Абхазского государственного университета в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

5.2. Конкурс состоит из следующих этапов:

1) 1-ый этап Конкурса – регистрация, подача резюме и видео-эссе на тему «Как я вижу Абхазию в 2030 году», длительностью не более 3 минут.

В видео-эссе претенденты описывают основные направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития Республики Абхазия (условия развития экономики, человеческого капитала и уровня жизни населения, развития науки, технологии и инновации, производственной инфраструктуры, агропромышленного комплекса, внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности).

Конкурсная комиссия оценивает резюме и видео-эссе каждого претендента в установленном порядке.

По результатам 1-го этапа Конкурса формируется первый рейтинг конкурсантов.

2) 2-ой этап Конкурса – прохождение единого управленческого теста и индивидуального собеседования.

По результатам прохождения 1-го этапа Конкурса во 2-ой этап проходят 50 человек.

Единый управленческий тест, темы для индивидуального собеседования, а также порядок их проведения утверждаются Конкурсной комиссией.

Прохождение единого управленческого теста и индивидуального собеседования оцениваются Конкурсной комиссией в установленном порядке.

По результатам 2-го этапа формируется второй рейтинг конкурсантов.

3) 3-ий этап Конкурса – финал. Финал состоит из управленческой (командной) игры и презентации каждым финалистом проекта развития Республики Абхазия (отдельной отрасли).

В финале участвуют 25 конкурсантов, победители 2-го этапа Конкурса.

Порядок проведения управленческой (командной) игры, а также требования к презентации проекта развития Республики Абхазия (отдельной отрасли) утверждаются Конкурсной комиссией.

Участие в управленческой (командной) игре и презентация проекта развития Республики Абхазия (отдельной отрасли) оцениваются Конкурсной комиссией в установленном порядке.

По завершению 3-го этапа Конкурса на сайте проводится онлайн голосование в течение семи дней.

Итоговый рейтинг конкурсанта формируется из оценки Конкурсной комиссии (70 %) и результатов онлайн голосования (30%).

Порядок подведения итогов Конкурса определяется Конкурсной комиссией.

По результатам итогового рейтинга определяются 5 победителей.

5.3. Для подачи заявки на участие в Конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию на сайте. Электронная ссылка для регистрации размещена на сайте.

5.4. Своей регистрацией на сайте участник Конкурса подтверждает, что ознакомился и полностью согласен с настоящим Положением, а также дает согласие на обработку его персональных данных, использование видео- и аудиоматериалов.

5.5. Участники обязаны указывать достоверную информацию при регистрации и поддерживать ее актуальность на протяжении Конкурса. Указание недостоверной информации является основанием для дисквалификации участника. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право потребовать подтверждение указанных участником в резюме данных, в том числе связавшись с участником или третьим лицом по электронной почте или телефону.

5.6. Каждый участник Конкурса может зарегистрироваться на Конкурс только однократно. Многократная регистрация одним лицом не допускается.

5.7. Призы и награды финалистам и победителям Конкурса.

1) Победители Конкурса:

- награждаются Президентом Республики Абхазия специальной медалью «Гордость Абхазии» и грамотой;

- награждаются денежными призами;

- приглашаются на работу в органы государственной власти Республики Абхазия в случае соответствия их кандидатур требованиям законодательства Республики Абхазия на замещение соответствующих должностей;

- получают наставника из числа государственных или общественных деятелей. Наставник назначается Конкурсной комиссией. Наставник осуществляет мониторинг эффективности работы, закрепленного за ним победителя Конкурса не менее трех раз в месяц.

2) Финалисты Конкурса включаются в первоочередном порядке в состав кадрового резерва Президента Республики Абхазия при его формировании в установленном порядке, а также получают возможность прохождения программы повышения квалификации в высших учебных заведениях Российской Федерации.

6. Комиссия по проведению Конкурса

6.1. Комиссия по проведению конкурса (далее – Конкурсная комиссия) создается в целях подведения итогов и определения победителей Конкурса.

6.2. Членами Конкурсной комиссии могут быть опытные государственные и общественные деятели, ученые.

Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается Президентом Республики Абхазия.

6.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

1) оценивает конкурсантов на каждом этапе Конкурса, в том числе оценивает резюме и видео-эссе претендентов на участие в Конкурсе;

2) утверждает:

- график проведения Конкурса;

- критерии, методику и порядок оценки претендентов и участников Конкурса на всех этапах, в том числе финалистов Конкурса;

- порядок проведения управленческой (командной) игры, а также требования к презентации проекта развития Республики Абхазия (отдельной отрасли).

- единый управленческий тест, темы для индивидуального собеседования, а также порядок их проведения.

6.4. Работу Конкурсной комиссии организуют сопредседатели, которые координируют деятельность Конкурсной комиссии, ведут заседания, вносят на рассмотрение и голосование проекты решений конкурсной Комиссии.

6.5. Конкурсная комиссия является правомочной при условии, что на заседании присутствуют не менее одной третей ее членов от установленного числа членов Конкурсной комиссии.

6.6. Конкурсная комиссия принимает свои решения открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов Конкурсной комиссии.

6.7. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами в установленном порядке. Протоколы подписываются сопредседателями Конкурсной комиссии.

7. Организационный комитет Конкурса и партнеры Конкурса

7.1. Организационный комитет Конкурса формируется для содействия достижению целей и решению задач Конкурса.

7.2. Организационный комитет Конкурса создается в целях организации и проведения Конкурса.

7.3. Организационный комитет Конкурса состоит из председателя, секретаря и членов Организационного комитета.

7.4. Организационный комитет Конкурса формируется из специалистов Абхазского государственного университета, сотрудников Государственного комитета по делам молодежи и спорту, представителей экспертного сообщества.

Персональный состав Организационного комитета Конкурса утверждается Президентом Республики Абхазия.

7.5. Основными задачами Организационного комитета Конкурса являются:

1) информирование о датах проведениях всех этапов Конкурса;

2) оказание методического и организационного содействия в проведении Конкурса на всех его этапах.

7.6. В рамках возложенных задач Организационный Комитет Конкурса выполняет следующие функции:

1) разрабатывает график проведения Конкурса;

2) организует проведение Конкурса, в том числе церемонию награждения победителей;

2) проверяет соответствие оформления и подачи резюме и видео - эссе требованиям и условиям;

3) осуществляет предварительную обработку резюме претендентов для последующей передачи членам Конкурсной комиссии;

4) отклоняет резюме, не отвечающие требованиям настоящего Положения;

5) осуществляет организационное обеспечение деятельности Конкурсной комиссии;

6) уведомляет претендентов о признании их участниками Конкурса, либо об отклонении их резюме.

7.7. Организационный комитет Конкурса самостоятельно определяет порядок организации своей работы в соответствии с настоящим Положением.

7.8. Основной формой работы Организационного комитета Конкурса является заседание, которое проводится по мере необходимости.

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее одной трети состава Организационного комитета Конкурса.

7.9. Члены Организационного комитета Конкурса обладают равными правами при рассмотрении вопросов на заседаниях. Решения принимаются большинством голосов от присутствующих членов Организационного Комитета Конкурса открытым голосованием. В случае равенства голосов голос председателя является определяющим.

7.10. Решение Организационного комитета Конкурса оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем.

7.11. Председатель Организационного комитета Конкурса осуществляет организацию и координацию работы, председательствует на заседаниях Организационного комитета Конкурса, подписывает протоколы заседаний.

7.12. Члены Организационного комитета Конкурса не вправе принимать участие в Конкурсе.

7.13. Организационный комитет Конкурса обязан:

1) разработать график проведения Конкурса и другие акты, необходимые для его проведения;

2) обеспечить организацию очных этапов Конкурса;

3) обеспечить создание равных условий для всех претендентов и участников Конкурса;

4) обеспечить гласность и открытость проведения Конкурса;

5) обеспечить сохранение конфиденциальности данных, полученных от участников;

6) не разглашать результаты рейтинга каждого этапа Конкурса до официального опубликования.

7.14. Организационный комитет Конкурса несет ответственность за нарушение настоящего Положения.

7.15. Партнерами Конкурса могут стать государственные и общественные организации, осуществляющие ресурсную (техническую, организационную, экспертную и иную) поддержку мероприятий Конкурса

8. Заключительные положения

8.1. Организационный комитет Конкурса имеет право незамедлительно приостановить или прекратить действие прав участников Конкурса, уведомив их об этом, в случае нарушения ими настоящего Положения.

8.2. Основаниями для исключения из Конкурса могут являться:

1) подача участником заявления об исключении его из Конкурса или неявка на очное мероприятие Конкурса;

2) представление подложных документов или заведомо ложных сведений о себе при заполнении резюме, прохождении тестов или других мероприятий Конкурса;

3) многократная регистрация с указанием вымышленных данных или данных третьих лиц;

4) наличие судимости (в том числе снятой или погашенной) или нахождение под следствием;

5) фото- и видеосъемка материалов заданий и результатов выполнения заданий, размещение фотографий и видеоматериалов заданий Конкурса в сети Интернет, в социальных сетях или других открытых источниках информации, публикация материалов заданий и результатов выполнения заданий, в том числе посредством предоставления их представителям средств массовой информации;

6) использование подсказок или иной помощи при прохождении оценочных заданий;

7) публикация ложной, дискредитирующей информации о Конкурсе и его участниках;

8) непредставление по запросу Организационного комитета Конкурса информации или документов в случаях, предусмотренных пунктом 5.5. настоящего Положения.

8.3. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном сайте. В случае внесения в настоящее Положение изменений, они также публикуются на сайте.

Приложение № 2

Утверждено Указом и.о. Президента Республики Абхазия от 10 марта 2020 года, № 58

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНКУРСА МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ «ГОРДОСТЬ АБХАЗИИ»

Тужба Г.Н. – начальник управления городского хозяйства г. Гал – председатель Организационного комитета;

Акаба А.С. – главный ученый секретарь Абхазского государственного университета;

Аршба Т.Т. – общественный активист;

Багателия А.Г. – советник главы администрации г. Пицунда;

Берзения Т.В. – общественный активист;

Елиава Н.О. – педагог средней школы № 2 г. Ткуарчал;

Зантария С.С. – председатель Собрания Гулрыпшского района;

Кондратьева Ф.Н. – заместитель начальника отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района;

Лакоя А.С. – общественный активист;

Макоев А.В. – заместитель начальника отдела молодежи и спорта администрации Гагрского района;

Пачулия Т.А. – начальник отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района;

Тарба Б.С. – общественный активист;

Хашба М.Э. – сотрудник Абхазского государственного драматического театра им. С.Я. Чанба – секретарь Организационного комитета;

Цкуа М.Н. – начальник отдела по делам молодежи администрации г. Новый Афон;

Цуцура В.М. – общественный активист;

Чакрян А.С. – специалист единого центра мониторинга ЗАО «АКВАФОН-GSM».

Приложение № 3

Утверждено Указом и.о. Президента Республики Абхазия от 10 марта 2020 года, № 58

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ «ГОРДОСТЬ АБХАЗИИ»

Акаба Н.Н. – председатель правления Общественной организации «Ассоциация женщин Абхазии» – сопредседатель Конкурсной комиссии;

Дамениа О.Н. – директор Автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономических исследований» – сопредседатель Конкурсной комиссии;

Гамисония Э.А. – заведующая кафедрой политологии и социологии, доцент Абхазского государственного университета;

Гварамия А.А. – ректор Абхазского государственного университета;

Джинджолия С.Р. – член Общественной палаты Республики Абхазия;

Инал-ипа А.Ш. – член совета директоров общественной благотворительной организации «Центр Гуманитарных Программ»;

Кварчелия Л.В. – член совета директоров общественной благотворительной организации «Центр Гуманитарных Программ»;

Кварчия А.А. – член Общественной палаты Республики Абхазия;

Лагулаа А.Я. – главный редактор журнала «Алашара»;

Сакания Г.В. – поэтесса;

Страничкин А.В. – заместитель заведующего кафедрой экономической теории Абхазского государственного университета;

Хашиг И.Н. – главный редактор газеты «Чегемская правда».