СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА
Сухум. 11 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о создании Госкомиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения выдающего государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, Первого Президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Владислава Григорьевича Ардзинба.
В состав комиссии вошли:
Кварчия В.Е. – спикер Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия – председатель Государственной комиссии;
Арсалия Э.А. – министр культуры Республики Абхазия;
Абхазоу В.В. – председатель Союза писателей Абхазии;
Аргун Р.Ю. – и.о. генерального директора РГУ «Абхазская государственная телерадиокомпания»;
Бейя М.Ч. – директор Государственного музея Боевой славы им. В.Г. Ардзинба;
Гварамия А.А. – ректор Абхазского государственного университета;
Дбар Б.А. – министр по демографии и репатриации Республики Абхазия;
Джапуа З.Д. – президент Академии наук Абхазии;
Джергения С.И. – председатель Фонда Первого Президента Республики Абхазия;
Джикирба Г. – директор музея «Боевой славы» им С.П. Дбар;
Зантария В.К. – общественный деятель;
Какоба А.П. – министр просвещения Республики Абхазия;
Кварчия К.В. – и.о. главы администрации г. Сухум;
Кичба Г.М. – секретарь Общественной палаты Республики Абхазия;
Кишмария М.Б. – министр обороны Республики Абхазия;
Кове Д.В. – министр иностранных дел Республики Абхазия;
Ласурия М.Т. – Народный поэт Абхазии, председатель Ассоциации Союза писателей Абхазии;
Смыр В.А. – глава администрации Сухумского района;
Сангулия Д.Р. – Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия;
Топольян А.Г. – Герой Абхазии;
Хашиг Р.М. – генеральный директор телеканала «Абхаза», председатель Союза журналистов Абхазии;
Шамба Д.М. – Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Абхазия;
Шинкуба А.Э. – председатель Совета старейшин Республики Абхазия;
Экзеков М.Х. – председатель Высшего Совета Всемирного Конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа.
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