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Абхазия Информ

СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Новости Среда, 11 марта 2020 14:35
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СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Сухум. 11 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о создании Госкомиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения выдающего государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, Первого Президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Владислава Григорьевича Ардзинба.

В состав комиссии вошли:

Кварчия В.Е. – спикер Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия – председатель Государственной комиссии;

Арсалия Э.А. – министр культуры Республики Абхазия;

Абхазоу В.В. – председатель Союза писателей Абхазии;

Аргун Р.Ю. – и.о. генерального директора РГУ «Абхазская государственная телерадиокомпания»;

Бейя М.Ч. – директор Государственного музея Боевой славы им. В.Г. Ардзинба;

Гварамия А.А. – ректор Абхазского государственного университета;

Дбар Б.А. – министр по демографии и репатриации Республики Абхазия;

Джапуа З.Д. – президент Академии наук Абхазии;

Джергения С.И. – председатель Фонда Первого Президента Республики Абхазия;

Джикирба Г. – директор музея «Боевой славы» им С.П. Дбар;

Зантария В.К. – общественный деятель;

Какоба А.П. – министр просвещения Республики Абхазия;

Кварчия К.В. – и.о. главы администрации г. Сухум;

Кичба Г.М. – секретарь Общественной палаты Республики Абхазия;

Кишмария М.Б. – министр обороны Республики Абхазия;

Кове Д.В. – министр иностранных дел Республики Абхазия;

Ласурия М.Т. – Народный поэт Абхазии, председатель Ассоциации Союза писателей Абхазии;

Смыр В.А. – глава администрации Сухумского района;

Сангулия Д.Р. – Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия;

Топольян А.Г. – Герой Абхазии;

Хашиг Р.М. – генеральный директор телеканала «Абхаза», председатель Союза журналистов Абхазии;

Шамба Д.М. – Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Абхазия;

Шинкуба А.Э. – председатель Совета старейшин Республики Абхазия;

Экзеков М.Х. – председатель Высшего Совета Всемирного Конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 11 марта 2020 14:37
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