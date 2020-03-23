ЦЕНТРИЗБИРКОМ ПОДВЕЛ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ, СОСТОЯВШИХСЯ 22 МАРТА 2020 ГОДА

- общее количество погашенных бюллетеней - 36 215;

- общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 132 916;

- общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования - 95 110;

- общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 95 109;

- общее число голосов, поданных «за» кандидата в Президенты Республики Абхазия Ардзинба Адгура Амирановича - 33 686 или 35,42%;

- общее число голосов, поданных «за» кандидата в Президенты Республики Абхазия Бжания Аслана Георгиевича – 53 741 или 56,5%;

- общее число голосов, поданных «за» кандидата в Президенты Республики Абхазия Дзапшба Леонида Юрьевича – 2 114 или 2,22%;

- общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты Республики Абхазия – 1 666 или 1,75%;

- общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 3902.

В соответствии со статьей 18 закона "О выборах Президента Республики Абхазия", избранным считается кандидат в Президенты Республики Абхазия, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования.