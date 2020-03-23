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Абхазия Информ

ПРЕСС-СЛУЖБА КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ ДАЛА РАЗЪЯСНЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРАМ РОССИИ

Новости Вторник, 24 марта 2020 11:11
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ПРЕСС-СЛУЖБА КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ ДАЛА РАЗЪЯСНЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРАМ РОССИИ

Сухум. 24 марта 2020. Абхазия-Информ. Инициативная группа туроператоров России направила письмо исполняющему обязанности президента Республики Абхазия, премьер-министру Валерию Бганба с просьбой дать разъяснение содержания пункта 1 Распоряжения №116-рп от 18 марта 2020 года, в котором говорится: «Гражданам, прибывшим в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Республику Абхазия».

В связи с запросом, а также некорректной информацией в средствах массовой информации РФ об условиях пересечения границы российскими туристами и их пребывания на территории Абхазии, пресс-служба поясняет:

«Пункт данного Распоряжения о дополнительных мерах по защите населения от коронавирусной инфекции, вызванной 2О19-nCoV, касается граждан Республики Абхазия, возвращающихся в республику из стран, в которых зарегистрированы случаи нового вируса.

Однако в вышеуказанном документе существуют пункты, действительно касающиеся сферы туризма и отдыха. В пункте 9 говорится:

«Рекомендовать физическим и юридическим лицам, организующим экскурсионное обслуживание иностранных граждан и лиц без гражданства, приостановить деятельность по организации экскурсий с 20 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года».

Сроки, указанные в пункте 9, не могут повлиять ни на массовый отказ от летних поездок в Республику Абхазия российских туристов, ни на возникновение убытков у туристических компаний, осуществляющих продажу путёвок в Абхазию».

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 24 марта 2020 11:15

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