ПРЕСС-СЛУЖБА КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ ДАЛА РАЗЪЯСНЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРАМ РОССИИ

Сухум. 24 марта 2020. Абхазия-Информ. Инициативная группа туроператоров России направила письмо исполняющему обязанности президента Республики Абхазия, премьер-министру Валерию Бганба с просьбой дать разъяснение содержания пункта 1 Распоряжения №116-рп от 18 марта 2020 года, в котором говорится: «Гражданам, прибывшим в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Республику Абхазия».

В связи с запросом, а также некорректной информацией в средствах массовой информации РФ об условиях пересечения границы российскими туристами и их пребывания на территории Абхазии, пресс-служба поясняет:

«Пункт данного Распоряжения о дополнительных мерах по защите населения от коронавирусной инфекции, вызванной 2О19-nCoV, касается граждан Республики Абхазия, возвращающихся в республику из стран, в которых зарегистрированы случаи нового вируса.