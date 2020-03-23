МОСКОВСКАЯ АБХАЗСКАЯ ДИАСПОРА ПОЗДРАВЛЯЕТ АСЛАНА БЖАНИЯ С ИЗБРАНИЕМ ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Ваша победа открывает для Абхазии новую страницу доверия и надежды на глубокие преобразования так необходимые нашей стране.

Поздравляю Вас с убедительной победой на выборах в президенты Республики Абхазия.

Я искренне желаю Вам успехов в реализации всех Ваших планов по достижению благополучия и процветания нашего молодого государства.

Московская абхазская диаспора в моем лице и в лице других ее представителей открыта к сотрудничеству и взаимодействию. Мы готовы оказывать поддержку всем значимым преобразованиям, а также участвовать в созидательных инициативах и проектах, связанных с развитием государства во всех областях.

С уважением, Беслан Агрба

Глава Московской Абхазской Диаспоры.