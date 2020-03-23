МОСКОВСКАЯ АБХАЗСКАЯ ДИАСПОРА ПОЗДРАВЛЯЕТ АСЛАНА БЖАНИЯ С ИЗБРАНИЕМ ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 24 марта 2020. Абхазия-Информ. Московская Абхазская Диаспора поздравляет Аслана Бжания с избранием президентом Республики Абхазия.
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Уважаемый Аслан Георгиевич!
Поздравляю Вас с убедительной победой на выборах в президенты Республики Абхазия.
Ваша победа открывает для Абхазии новую страницу доверия и надежды на глубокие преобразования так необходимые нашей стране.
Я искренне желаю Вам успехов в реализации всех Ваших планов по достижению благополучия и процветания нашего молодого государства.
Московская абхазская диаспора в моем лице и в лице других ее представителей открыта к сотрудничеству и взаимодействию. Мы готовы оказывать поддержку всем значимым преобразованиям, а также участвовать в созидательных инициативах и проектах, связанных с развитием государства во всех областях.
С уважением, Беслан Агрба
Глава Московской Абхазской Диаспоры.
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