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Абхазия Информ

МОСКОВСКАЯ АБХАЗСКАЯ ДИАСПОРА ПОЗДРАВЛЯЕТ АСЛАНА БЖАНИЯ С ИЗБРАНИЕМ ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Вторник, 24 марта 2020 10:42
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МОСКОВСКАЯ АБХАЗСКАЯ ДИАСПОРА ПОЗДРАВЛЯЕТ АСЛАНА БЖАНИЯ С ИЗБРАНИЕМ ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 24 марта 2020. Абхазия-Информ. Московская Абхазская Диаспора поздравляет Аслана Бжания с избранием президентом Республики Абхазия.    

***   

Уважаемый Аслан Георгиевич!

Поздравляю Вас с убедительной победой на выборах в президенты Республики Абхазия.

Ваша победа открывает для Абхазии новую страницу доверия и надежды на глубокие преобразования так необходимые нашей стране.

Я искренне желаю Вам успехов в реализации всех Ваших планов по достижению благополучия и процветания нашего молодого государства.

Московская абхазская диаспора в моем лице и в лице других ее представителей открыта к сотрудничеству и взаимодействию. Мы готовы оказывать поддержку всем значимым преобразованиям, а также участвовать в созидательных инициативах и проектах, связанных с развитием государства во всех областях.

С уважением, Беслан Агрба

Глава Московской Абхазской Диаспоры.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 24 марта 2020 10:47

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