ПРАВИТЕЛЬСТВО АБХАЗИИ ВОЗГЛАВИТ АЛЕКСАНДР АНКВАБ

Сухум. 24 марта 2020. Абхазия-Информ. Кабинет Министров РА возглавит Александр Анкваб, заявил избранный президент Абхазии Аслан Бжания, на своей пресс-конференции в Сухуме, в международном пресс-центре ЦИК.

«Главой правительства будет назначен Акваб А. З. Безусловно, по остальным кандидатурам тоже есть определенные решения, но я не хотел бы их озвучивать, они будут озвучены тогда, когда придет время», - сказал Бжания.

Он сообщил, что инаугурация состоится 23 апреля.

Отвечая на вопрос о первых действиях на посту президента страны, Бжания сообщил о намерении заняться формированием исполнительной власти.

«Потом уже приступим к решению других проблем, а их очень много. Я о них рассказывал неоднократно, поэтому не хотел бы повторяться», - добавил он.

На вопрос журналиста Низфы Аршба о том, что в ряде СМИ уже распространили информацию о, якобы, предложении Адгуру Ардзинба поста вице-премьера курирующего экономику, Бжания ответил: «Хотел бы спросить, откуда взялась эта цитата? Я в таком ключе не высказывался. Да, я намерен провести ряд встреч с Адгуром Амирановичем Ардзинба. Мы еще предметно на эту тему не говорили. Поэтому то, что вы озвучили на этом этапе не соответствует действительности».