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Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВО АБХАЗИИ ВОЗГЛАВИТ АЛЕКСАНДР АНКВАБ

Новости Вторник, 24 марта 2020 12:42
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Сухум. 24 марта 2020. Абхазия-Информ. Кабинет Министров РА возглавит Александр Анкваб, заявил избранный президент  Абхазии Аслан Бжания, на своей пресс-конференции в Сухуме, в международном пресс-центре ЦИК. 

«Главой правительства будет назначен Акваб А. З. Безусловно, по остальным кандидатурам тоже есть определенные решения, но я не хотел бы их озвучивать, они будут озвучены тогда, когда придет время», - сказал Бжания.

Он сообщил, что инаугурация состоится 23 апреля.

Отвечая на вопрос о первых действиях на посту президента страны, Бжания сообщил о намерении заняться формированием исполнительной власти.

«Потом уже приступим к решению других проблем, а их очень много. Я о них рассказывал неоднократно, поэтому не хотел бы повторяться», - добавил он.

На вопрос журналиста Низфы Аршба о том, что в ряде СМИ уже распространили информацию о, якобы, предложении Адгуру Ардзинба поста вице-премьера курирующего экономику, Бжания ответил: «Хотел бы спросить, откуда взялась эта цитата? Я в таком ключе не высказывался. Да, я намерен провести ряд встреч с Адгуром Амирановичем Ардзинба. Мы еще предметно на эту тему не говорили. Поэтому то, что вы озвучили на этом этапе не соответствует действительности».

 

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 24 марта 2020 13:36

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