ИЗ-ЗА УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА В СУДАХ АБХАЗИИ РЕШИЛИ ПРИОСТАНОВИТЬ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

Сухум. 23 марта 2020. Абхазия-Информ. Президиум Верховного суда Абхазии Абхазия исполняя распоряжение и.о. Президента РА В. Бганба «О дополнительных мерах по защите населения от коронавирусной инфекции» решил приостановить личный прием граждан в судах, а документы принимать в канцеляриях судов с соблюдением необходимых условий для безопасности заражения коронавирусной инфекцией.





Судам предписано рассматривать только категории дел безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, уголовные дела в отношении лиц, находящихся под стражей и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства.



Постановление Президиума Верховного суда действует в период с 23 марта 2020 года по 23 апреля 2020 года (включительно).