АСЛАН БЖАНИЯ ПРИЗВАЛ ГРАЖДАН СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ

«Я встречался с и.о. президента РА В. Бганба, и эту тему мы обсуждали. В Абхазии определено 4 медучреждения, подготовлены койко-места. На российско-абхазской границе установлен тепловизор. Завезено определенное количество медицинских препаратов, есть предприятия, которые шьют маски и т.д. На этом этапе очень многое сделано», – считает Аслан Бжания.

Сухум. 23 марта 2020. Абхазия-Информ. Заявления о том, что власти Абхазии относятся к проблеме коронавируса безответственно, не соответствуют действительности. Об этом на пресс-конференции заявил Аслан Бжания.

Он не думает, что ситуация выйдет из под контроля – она контролируется всеми имеющимися средствами.

«Посмотрим, к чему все это приведет. Ни у кого не должно сложится такое впечатление, что для абхазских властей это полная неожиданность, что никто ничего не знает, и ни к чему не готовы. Это не так! Определенны действенные меры, даже на этом этапе, уже предпринимаются, – подчеркнул Бжания.

Пользуясь случаем, он призвал граждан соблюдать меры предосторожности.

«Дошкольные и школьные учреждения уже не работают. Желательно чтобы не было большого скопления людей. Есть общеизвестные меры, и надо делать так, чтобы все граждане страны соблюдали эти рекомендации», – подчеркнул Бжания.