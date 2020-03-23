АСЛАН БЖАНИЯ ОЦЕНИЛ ПРЕДВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ КАК КОРРЕКТНУЮ

Сухум. 24 марта 2020. Абхазия-Инфором. Президентская избирательная кампания прошла корректно, в рамках закона. Об этом сказал Аслан Бжания на первой пресс-конференции в ранге избранного президента.

Избранный президент Аслан Бжания выразил благодарность всем гражданам без исключения за участие в выборах. Он также поблагодарил Адгура Ардзинба и Леонида Дзапшба, баллотировавшихся вместе с ним на президентских выборах 22 марта.

«То, как в целом прошла эта выборная кампания, не может не вызывать уважения и надежды. Ведь у нас есть, с чем сравнить, с тем, как все это было в прошлом. … Я считаю, что это хороший задел в плане поднятия планки политической культуры», - сказал Бжания.

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