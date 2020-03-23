АСЛАН БЖАНИЯ: РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ АБХАЗИИ

Сухум. 24 марта 2020. Абхазия-Информ. Развитие отношений с Россией является приоритетом для Абхазии. Об этом сказал избранный президент Аслан Бжания на пресс-конференции в Международном пресс-центре во вторник 24 марта.

«Мы намерены действовать в отношениях с Российской Федерацией в рамках подписанных договоров. Часть положений этих договоров реализована, часть – еще нет. Обязательства, которые были взяты абхазской стороной, безусловно, должны быть выполнены. Но жизнь значительно богаче, и она не всегда вмещается в рамки договоров или соглашений», - сказал Бжания.