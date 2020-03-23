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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ: РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 24 марта 2020 16:29
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АСЛАН БЖАНИЯ: РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ АБХАЗИИ

Сухум. 24 марта 2020. Абхазия-Информ. Развитие отношений с Россией является приоритетом для Абхазии. Об этом сказал избранный президент Аслан Бжания на пресс-конференции в Международном пресс-центре во вторник 24 марта.

«Мы намерены действовать в отношениях с Российской Федерацией в рамках подписанных договоров. Часть положений этих договоров реализована, часть – еще нет. Обязательства, которые были взяты абхазской стороной, безусловно, должны быть выполнены. Но жизнь значительно богаче, и она не всегда вмещается в рамки договоров или соглашений», - сказал Бжания.

Избранный президент выступает за интенсификацию российско-абхазских межгосударственных отношений.

«Мы будем сближать наши позиции по многим вопросам. Между нами, по большому счету, нет ни одной неразрешимой проблемы», - сказал Бжания.

По словам Бжания, качество российско-абхазских взаимоотношений, отражается непосредственно на качестве жизни граждан.

«Вы знаете, какое количество пенсионеров получают российскую пенсию. Бюджет Абхазии в значительной мере финансируется из России. Вы знаете, что на протяжении многих лет реализуется инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Все это - результат союзнических отношений с Россией», - сказал он.

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