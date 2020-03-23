АСЛАН БЖАНИЯ: РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ АБХАЗИИ
Сухум. 24 марта 2020. Абхазия-Информ. Развитие отношений с Россией является приоритетом для Абхазии. Об этом сказал избранный президент Аслан Бжания на пресс-конференции в Международном пресс-центре во вторник 24 марта.
«Мы намерены действовать в отношениях с Российской Федерацией в рамках подписанных договоров. Часть положений этих договоров реализована, часть – еще нет. Обязательства, которые были взяты абхазской стороной, безусловно, должны быть выполнены. Но жизнь значительно богаче, и она не всегда вмещается в рамки договоров или соглашений», - сказал Бжания.
«Мы будем сближать наши позиции по многим вопросам. Между нами, по большому счету, нет ни одной неразрешимой проблемы», - сказал Бжания.
По словам Бжания, качество российско-абхазских взаимоотношений, отражается непосредственно на качестве жизни граждан.
«Вы знаете, какое количество пенсионеров получают российскую пенсию. Бюджет Абхазии в значительной мере финансируется из России. Вы знаете, что на протяжении многих лет реализуется инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Все это - результат союзнических отношений с Россией», - сказал он.
Последнее от
- АСЛАН БЖАНИЯ ОЦЕНИЛ ПРЕДВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ КАК КОРРЕКТНУЮ
- АСЛАН БЖАНИЯ ПРИЗВАЛ ГРАЖДАН СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ
- ИЗ-ЗА УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В СУДАХ АБХАЗИИ ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
- ПРАВИТЕЛЬСТВО АБХАЗИИ ВОЗГЛАВИТ АЛЕКСАНДР АНКВАБ
- ВАЛЕРИЙ СМЫР ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМСКОГО РАЙОНА СОГЛАСНО ПОДАННОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ