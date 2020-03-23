АСЛАН БЖАНИЯ: НАМ НЕОБХОДИМ СПЛАВ МУДРОСТИ И МОЛОДОСТИ

Сухум. 24 марта 2020 года. Абхазия-Информ. «Политические элиты являются частью общества, и, по сути своей, они должны определять политические интересы. Иногда в политических элитах появляются отдельные политики, которые думают совершенно по-другому, которыми движут не интересы общества, а исключительно их частные интересы. В одночасье проблему не решить. Я рассчитываю на то, что нам удастся реализовать принцип равенства всех перед законом, и с помощью этого принципа мы сумеем из политического сообщества выделить политических экстремистов, безответственных политиков, демагогов и пр.», – сказал Аслан Бжания на пресс-конференции в международном пресс-центре ЦИК, отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы интересы политических элит совпадали с интересами общества.

По его словам, предстоит большая и серьезная работа.

При этом он отметил, что сама действующая власть должна быть открытой, её цели и задачи – понятными гражданам, а средства достижения целей - чистыми, соответствующими законам и нормам этики.

«Я неоднократно в ходе избирательной кампании слышал о попытках искусственного разделения на молодое поколение политиков и старое поколение политиков… Я сказал бы так: нам необходим сплав мудрости и молодости. Мы не говорим о лицах – новые, молодые, старые, мы говорим о правильных подходах, которым не должно быть альтернативы. Молодые и опытные – все будут работать в соответствии с нашими законами и во имя обеспечения интересов наших граждан!» – заявил Аслан Бжания.