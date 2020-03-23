ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ПРОСЯТ ГОРОЖАН ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА ЛИШЬ В СЛУЧАЕ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ

«Несмотря на принимаемые правительством меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, необходимо каждому проявить высокую ответственность. Об особой ответственности каждого гражданина говорят и наши врачи-инфекционисты, к ним необходимо прислушаться», - отметили депутаты и единогласно приняли соответствующий текст Обращения.

Сухум. 24 марта 2020. Абхазия-Информ . Председатель Сухумского городского собрания Константин Пилия провел онлайн-совещание с депутатами, на котором обсуждалось, как не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.

Уважаемые жители столицы и других городов и районов Республики Абхазия!

В связи с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19, убедительно просим вас не выходить из дома без острой необходимости, только если в продуктовый магазин и аптеки, при этом держаться на расстоянии метра друг от друга. Просим вас соблюдать гигиену, не пускать детей на прогулки с друзьями и родственниками.

Соблюдать меры социального дистанцирования непросто, однако следовать им необходимо. Особенно важно это для пожилых, а также людей, ослабленных хроническими заболеваниями. Строгие меры сегодня крайне необходимы для недопущения заражения населения вирусом. В числе менее строгих мер - самоизоляция в случае необходимости. Соблюдение дистанции в таком режиме потребуется только от тех, кто в группе риска. Об этом должен знать каждый.

Ситуация с коронавирусом остается контролируемой, однако риск ее попадания на территорию Республики Абхазия остается высоким. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к короновирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих. Считаем важным последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера.

Понимая серьезность проблемы, обращаемся к и.о. Президента В.Р. Бганба, правительству и республиканскому штабу по борьбе с коронавирусом с предложением: обязать носить маски всех продавцов в магазинах, на рынке, в учреждениях и других объектах сферы обслуживания.

Мы наблюдаем, как ситуация развивается в России, Грузии, Европе, и тенденция по распространению там коронавируса нас не может не настораживать. Поэтому призываем всех горожан, всех жителей Абхазии: давайте сами ограничим себя и сделаем все, что от нас зависит для недопущения распространения пандемии в нашем общем доме - Республике Абхазия.

Депутаты Сухумского городского Собрания.