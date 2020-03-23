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Абхазия Информ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ПОЗДРАВЛЯЕТ АСЛАНА БЖАНИЯ С ИЗБРАНИЕМ ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Вторник, 24 марта 2020 18:15
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Сухум. 24 марта 2020. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата поздравляет Аслана Бжания с избранием президентом Республики Абхазия

***

Уважаемый Аслан Георгиевич!  От имени коллектива Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с победой на выборах. Желаю крепкого здоровья, успехов и неиссякаемой энергии в Вашей деятельности на благо Республики Абхазия!

Мы верим Вам и ждем от вашей команды грамотных и решительных действий, направленных на успешное воплощение в жизнь национальных проектов и президентских программ.

Убеждены, что ваш профессионализм, опыт, умение принимать взвешенные решения, принесут Абхазии стабильность и процветание.

С уважением, Тамила Мерцхулава, президент ТПП РА.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 24 марта 2020 18:18

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