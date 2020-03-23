СЭС АБХАЗИИ ПРЕДЛОЖИЛА ВВЕСТИ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА

Главный санитарный врач Абхазии заявила, что СЭС не готова отвечать в полном объеме за безопасность в стране из-за того, что на выборах президента не были соблюдены меры по защите от коронавируса.

Во вторник 24 марта прошло совещание Координационного штаба по защите населения от коронавируса под председательством и.о. президента Абхазии Валерия Бганба

Сухум. 24 марта 2020. Абхазия-Информ . Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик предложила ввести в Абхазии беспрецедентные меры по защите населения от коронавируса, сообщает Sputnik Абхазия.

"До 22 числа мы были чисты по коронавирусу. У нас не было больных с подтвержденными анализом, но наши выборы показали, что меры профилактики, которые я рекомендовала всему населению Абхазии, были игнорированы не только членами избирательных комиссий, но и гражданами. Поэтому, отвечать за безопасность на настоящий период времени в 100% объеме я бы не взялась", - сказала Скорик.

Среди предлагаемых СЭС беспрецедентных мер по защите от COVID-19, в том числе:

запретить людям выходить из дома без острой необходимости,

разрешить посещение рабочих мест только по необходимости и тем, у кого есть личный транспорт,

остановить работу общественного транспорта,

закрыть все рынки,

приостановить все экскурсионные и туристические поездки.

Работодатели должны обеспечить условия, чтобы подчиненные на месте работы измеряли температуру и в случае повышенных показателей отправлять домой на карантин.

Все детские, учебные, спортивные и культурные учреждения по-прежнему должны оставаться на карантине.

Главный санитарный врач уверена, что необходимо ограничить рабочие командировки, если они не носят жизненно важный характер.

Скорик также предложила ужесточить контроль над всеми оъектами общественного питания страны и обязать их руководителей предоставлять посетителям дезинфицирующие средства.

https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200324/1029736933/SES-Abkhazii-predlozhila-vvesti-bespretsedentnye-mery-po-zaschite-ot-koronavirusa-.html