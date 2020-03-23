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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРСОБРАНИЯ ПРЕДЛАГАЮТ ОСВОБОДИТЬ НЕРАБОТАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА ОТ НАЛОГОВ

Новости Среда, 25 марта 2020 19:20
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ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРСОБРАНИЯ ПРЕДЛАГАЮТ ОСВОБОДИТЬ НЕРАБОТАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА ОТ НАЛОГОВ

Сухум. 25 марта 2020. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания обсудили исполнение распоряжения и.о. президента РА о новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19. По итогам заседания они обратились к исполняющему обязанности президента В. Бганба, спикеру Народного Собрания В. Кварчия, министру по налогам и сборам Д. Курмазия, председателю Нацбанка Б. Барателия.

В обращении говорится:

«В связи с предпринимаемыми мерами по защите населения от коронавируса, до 7 апреля 2020 года приостановлена деятельность объектов общественного питания вне зависимости от форм собственности. Не будут работать вещевые и продовольственные рынки, спортивные и ритуальные залы, кафе, рестораны, фитнес-салоны.

Предпринимателей столицы беспокоят вопросы налоговых и других отчислений, так как их единственным доходом является результат предпринимательскойдеятельности.

Неработающие предприниматели, не получающие доходы, не могут платить налоги и пополнять бюджет.

Считаем необходимым освободить предпринимателей от определенных налоговых платежей на период с 25 марта по 7 апреля 2020 г. , а также приостановить на этот период начисление процентов по кредитам, выданным предпринимателям.  

Одновременно обращаемся к предпринимателям не допускать увеличения цен на продовольствие и товары первой необходимости.

Просим провайдеров не отключать от сети абонентов интернета на период карантина   в случае несвоевременной абонентской оплаты.

Со своей стороны мы намерены в ближайшее время рассмотреть возможность освобождения определенной категории горожан от коммунальных платежей».

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 25 марта 2020 19:31

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