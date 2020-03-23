С 25 МАРТА ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Сухум. 25 марта 2020. Абхазия-Информ. С 25 марта и до особого распоряжения приостанавливается прием граждан во всех городских управлениях и районных отделах внутренних дел, подразделениях Центрального аппарата ведомства и подчиненных МВД структурах. Такое решение принято министром внутренних дел Раулем Смыр во исполнение распоряжения и.о. президента РА о новых мерах по защите от коронавирусной инфекции COVID-19 приказом министра ВД РА Раули Смыр
Приостановлен прием граждан в адресно-справочном бюро, городских отделах и территориальных отделениях паспортного управления МВД РА.
Также приостанавливаются свидания для граждан с лицами, содержащимися в изоляторах временного содержания городских управлений и районных отделов внутренних дел, изоляторе временного содержания МВД РА, следственном изоляторе МВД РА в поселке Дранда.
Начальникам городских управлений и районных отделов внутренних дел приказано с 25 марта по 7 апреля организовать проведение предупредительно-профилактических мероприятий по пресечению массовых скоплений граждан.
Министр дал поручение управлению экономической безопасности и противодействия коррупции подготовить план мероприятий по недопущению повышения цен на товары первой необходимости, включая продукты питания, детские товары, лекарственные препараты и медицинские изделия, а также средства дезинфекции и индивидуальной защиты.
Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.
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