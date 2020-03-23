ГУДАУТСКАЯ БОЛЬНИЦА СТАНЕТ РЕЗЕРВНЫМ ГОСПИТАЛЕМ ДЛЯ ВОЗМОЖНЫХ БОЛЬНЫХ COVID-19
Сухум 25 марта 2020. Абхазия-Информ. . Гудаутская Центральная районная больница станет резервным госпиталем для возможных больных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения.
Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия провел рабочее совещание в Гудаутской ЦРБ по вопросам подготовки медучреждения к возможному приему зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Двадцать палат выделено в Республиканском противотуберкулезном диспансере для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в случае их выявления.
По информации пресс-службы Минздрава, в Сухуме и в районах Абхазии созданы медицинские бригады, которые будут оказывать медицинскую помощь на дому
Минздрав также выступил с обращением к общественным молодежным и студенческим организациям объединить усилия в информировании населения о предпринятых правительством мерах карантина, а также предоставлении сведений по профилактике коронавирусной инфекции, сведений о расположении лечебно-профилактических пунктов, где граждане могут получить соответствующую помощь.
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