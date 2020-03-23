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Абхазия Информ

СРОК ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПЕРЕНОСИТСЯ С 1 АПРЕЛЯ НА 1 МАЯ

Новости Четверг, 26 марта 2020 12:10
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СРОК ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПЕРЕНОСИТСЯ С 1 АПРЕЛЯ НА 1 МАЯ

Сухум. 26 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о переносе сроков призыва на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву.

В тексте Указа говорится:

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Абхазия, на основании Законов Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» от 6 мая 2014 года, № 3498-c-V и «Об обороне» от 4 января 2006 года, № 1224-c-XIV:

1. Перенести срок призыва на военную службу с 1 апреля 2020 года на 1 мая 2020 года.

2. Призвать с 1 мая по 31 июля 2020 года на военную службу граждан Республики Абхазия в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 330 человек.

3. Уволить с военной службы военнослужащих, срок военной службы которых истек. 

4. Кабинету Министров Республики Абхазия, администрациям городов и районов обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия».

Прочитано 15 раз Последнее изменение Четверг, 26 марта 2020 12:44

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