СРОК ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПЕРЕНОСИТСЯ С 1 АПРЕЛЯ НА 1 МАЯ

Сухум. 26 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о переносе сроков призыва на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву.

В тексте Указа говорится:

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Абхазия, на основании Законов Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» от 6 мая 2014 года, № 3498-c-V и «Об обороне» от 4 января 2006 года, № 1224-c-XIV: