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Абхазия Информ

«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» МИНЗДРАВА АБХАЗИИ ПОДДЕРЖАЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Новости Четверг, 26 марта 2020 15:05
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Сухум. 26 марта 2020. Абхазия-Информ.  «Горячую линию» Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии телефонной консультации граждан по вопросам коронавирусной инфекции COVID – 19 поддержали общественная благотворительная организация «Кираз» и культурно-благотворительный фонд «Ашана».

Как сообщает пресс-служба Минздрава, волонтеры в данный момент получают все необходимые консультации медиков-инфекционистов, чтобы иметь возможность квалифицированно отвечать на вопросы и давать необходимые гражданам рекомендации.

В «горячую линию» теперь круглосуточно включены следующие номера мобильных телефонов: (+ 7 940)  995 02 07; (+ 7 940) 773 50 50; (+ 7 940) 711 30 77; (+ 7 940)  935 30 71.

Номера «горячей линии» могут впоследствии дополняться, о чем будет дана соответствующая информация

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 26 марта 2020 15:06

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