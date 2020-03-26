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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ БУДЕТ СОЗДАН ФОНД ПО СБОРУ СРЕДСТВ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Новости Четверг, 26 марта 2020 15:40
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В АБХАЗИИ БУДЕТ СОЗДАН ФОНД ПО СБОРУ СРЕДСТВ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сухум. 26 марта 2020. Абхазия-Информ. Вопросам угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 в Абхазии посвящалось совещание, которое провел исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерия Бганба с предпринимателями страны.

«Хотел бы начать с того, что нам всем необходимо беречь себя и окружающих. Как вам известно, все изданные мной распоряжения были направлены на то, чтобы уберечь наших людей от заболевания вирусом. Меры на уровне чрезвычайной ситуации, поэтому выполнять все требования координационного штаба необходимо», - сказал Валерий Бганба, обращаясь к участникам совещания.

Он также поднял тему обеспечения больниц необходимым инвентарём и расходными материалами.

«Сегодня все усилия бюджета направленны на здравоохранение. И мы хотим попросить вас по мере возможности оказать помощь в некоторых вопросах. Например, необходимо приобрести оборудование для искусственной вентиляции легких, тест-системы, маски, дезинфицирующие средства и многое другое. Нужно помочь друг другу. Я понимаю, что, закрывая предприятия, вы будете терпеть некоторые финансовые сложности, но это вынужденные меры", - - сказал Бганба.

Представители бизнеса выразили готовность оказать посильную помощь и принять участие в добровольном сборе средств для решения первоочередных задач в период пандемии в мире.

По решению собравшихся, сбор средств будет организован путём создания Фонда по борьбе с пандемией короновируса при Торгово-промышленной палате Абхазии. Деятельность фонда будет открытой и  прозрачной. 

Участники встречи сошлись во мнении, что действия Фонда будут скоординированы с министерством здравоохранения и социального обеспечения, которое, в свою очередь, будет представлять в фонд перечень необходимых предметов.

Представители операторов сотовой связи Абхазии заверили участников совещаниея в том, что их компании  предоставят инструменты перевода средств Фонду – терминалы, переводы денежных средств с мобильных счетов. 

Согласно предварительному мониторингу Минздравсоцобеспечения, на текущий момент в список средств первой необходимости для подготовки к обращению с больными входят некоторые медикаменты, медицинские изделия, тест-средства и расходные материалы.

В состав фонда войдут представители предприятий Абхазии и министерства здравоохранении и социального обеспечения.

В завершение встречи Валерий Бганба поблагодарил всех участников совещания за гражданскую сознательность.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 26 марта 2020 15:50

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