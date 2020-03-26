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Абхазия Информ

В МИНЗДРАВЕ РАЗРАБОТАЮТ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

Новости Четверг, 26 марта 2020 20:04
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В МИНЗДРАВЕ РАЗРАБОТАЮТ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 26 марта 2020. Абхазия-Информ. По инициативе министра здравоохранения и социального развития Республики Абхазия Тамаза Цахнакия и Уполномоченного по правам человека в республике Асиды Шакрыл, при участии руководителей ряда общественных и неправительственных организаций республики, МЧС РА и Народного Собрания – Парламента Абхазии в Минздраве состоялось совещание, посвященное мерам по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID – 19 в Абхазии. 

Участники совещания сошлись во мнении, что в самое ближайшее время должна быть выработана «дорожная карта», которая послужит координации усилий общественных организаций республики в поддержку действий, предпринимаемых на данный момент государственными структурами.

Документ, в частности, должен четко обозначить все направления, где будет необходима помощь волонтерского движения, благотворительных и общественных фондов страны, а также обозначить лиц, ответственных за осуществление тех или иных проектов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 26 марта 2020 20:19

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