ПОГРАНУПРАВЛЕНИИ ФСБ РОССИИ В АБХАЗИИ ПРИНЯЛО ЭСТАФЕТУ ПОБЕДЫ

Сухум. 26 марта 2020. Абхазия-Информ. Пограничное управление ФСБ России в Республике Абхазия в этом году второй раз участвует в Эстафете Победы, проходящей по внешним границам стран-участниц СНГ.

23 марта 2020 г. в пункте пропуска «Псоу» состоялась передача символа Эстафеты Победы от сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю сотрудникам Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.

Символ Эстафеты побывал там, где захоронены герои Великой Отечественной войны и шел более 200 километров по местам боевой славы. В годы Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Республики Абхазии приняли участие в войне, 22 из них удостоены звания Героя Советского Союза, более 17 тысяч не вернулись с полей сражений.