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Абхазия Информ

ПОГРАНУПРАВЛЕНИИ ФСБ РОССИИ В АБХАЗИИ ПРИНЯЛО ЭСТАФЕТУ ПОБЕДЫ

Новости Четверг, 26 марта 2020 20:13
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ПОГРАНУПРАВЛЕНИИ ФСБ РОССИИ В АБХАЗИИ ПРИНЯЛО ЭСТАФЕТУ ПОБЕДЫ

Сухум. 26 марта 2020. Абхазия-Информ. Пограничное управление ФСБ России в Республике Абхазия в этом году второй раз участвует в Эстафете Победы, проходящей по внешним границам стран-участниц СНГ. 

23 марта 2020 г. в пункте пропуска «Псоу» состоялась передача символа Эстафеты Победы от сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю сотрудникам Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.

Символ Эстафеты побывал там, где захоронены герои Великой Отечественной войны и шел более 200 километров по местам боевой славы. В годы Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Республики Абхазии приняли участие в войне, 22 из них удостоены звания Героя Советского Союза, более 17 тысяч не вернулись с полей сражений.

В подразделениях Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия прошли торжественные мероприятия, посвященные Эстафете Победы, а также возложение венков к могилам Неизвестного солдата в г. Гагра, Сухум, Гал, Очамчыра и Гудаута. 

26 марта 2020 г. на МАПП «Адлер - автодорожный» состоялась передача символа Эстафеты Победы от сотрудников Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике.От лица руководства и всего личного состава Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия поздравляем ветеранов с наступающим Днем Победы, желаем им мирного неба над головой, крепкого здоровья и благополучия. 

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Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 26 марта 2020 20:23

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