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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ВВЕДУТ РЕЖИМ ЧАСТИЧНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Новости Пятница, 27 марта 2020 12:21
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В АБХАЗИИ ВВЕДУТ РЕЖИМ ЧАСТИЧНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Сухум. 27 марта 2020. Абхазия-Информ. Режим частичной чрезвычайной ситуации будет введен в Абхазии в ближайшее время из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в четверг вечером заявил на совещании и.о. президента Абхазии Валерий Бганба. Совещание транслировалось по Абхазскому государственному ТВ.

"Буду подписывать указ о введении частично режима ЧС. В принципе, кроме комендантского часа и закрытия всех границ у нас во всех сферах ограничения существуют. Мы предприняли все меры безопасности, исходя из рекомендаций Минздрава и главного санитарного врача Абхазии, и закрыли все объекты, которые могут быть самым серьезным источником заражения, максимально отпускаем работников органов госуправления и местных органов власти, рекомендуем организациям и предприятиям любой формы собственности ограничить нахождение на работе", - передает ТАСС слова Бганба.

Как отметила на совещании главный санитарный врач Людмила Скорик, на российско-абхазской госгранице по реке Псоу организовано круглосуточное дежурство сотрудников медуправления МЧС. Россиян, которые не являются жителями Абхазии, в случае обнаружения у них повышенной температуры возвращают на территорию РФ.

"Наши российские коллеги предложили лечение россиян, проживающих в Абхазии, на своей территории, если такая необходимость возникнет", - сказала она.

Пока в Абхазии не зафиксировано ни одного случая заражения. С 14 марта полностью закрыта граница с Грузией по реке Ингур, границу с РФ могут пересекать только россияне, а также граждане Никарагуа, Венесуэлы, Южной Осетии и Приднестровья, с которыми действует безвизовый режим. С 25 марта запрещен въезд в Абхазию экскурсионных автобусов из РФ, все образовательные учреждения закрыты, призыв в армию с 1 апреля перенесли на 1 мая. С 27 марта закрываются объекты общепита, рынки, останавливается общественный транспорт. Карантин действует до 7 апреля, но в случае необходимости власти республики намерены его продлить.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8092957

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 27 марта 2020 12:22

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