В АБХАЗИИ С 28 МАРТА ВВОДИТСЯ РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Сухум. 27 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия.

«В целях защиты жизни и здоровья граждан, предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19, на основании статьи 53 Конституции Республики Абхазия и статьи 2 Конституционного закона Республики Абхазия «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия":

- с 00:00 28 марта 2020 года вводится чрезвычайное положение на всей территории республики сроком до 00:00 20 апреля 2020 года

- Координационному штабу по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 поручается в зависимости от конкретных обстоятельств представлять на утверждение меры, предусмотренные статьей 4 Конституционного закона РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия».

Сегодня же на экстренном заседании сессии парламента депутаты утвердили указ исполняющего обязаннности президента. За это решение проголосовали все 29 депутатов, присутствовавших на заседании сессии.