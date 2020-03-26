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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ С 28 МАРТА ВВОДИТСЯ РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Новости Пятница, 27 марта 2020 13:29
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Сухум. 27 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия.

«В целях защиты жизни и здоровья граждан, предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19, на основании статьи 53 Конституции Республики Абхазия и статьи 2 Конституционного закона Республики Абхазия «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия":

- с 00:00 28 марта 2020 года вводится чрезвычайное положение на всей территории республики сроком до 00:00 20 апреля 2020 года

- Координационному штабу по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 поручается в зависимости от конкретных обстоятельств представлять на утверждение меры, предусмотренные статьей 4 Конституционного закона РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия».

Сегодня же на экстренном заседании  сессии парламента депутаты утвердили указ исполняющего обязаннности президента.  За это решение проголосовали все 29 депутатов, присутствовавших на заседании сессии. 

 

Прочитано 25 раз Последнее изменение Пятница, 27 марта 2020 14:58

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