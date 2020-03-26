ГОСКОМИТЕТ ПО СТАТИСТИКЕ ПРОДЕВАЕТ СРОК СДАЧИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДО 22 АПРЕЛЯ

Сухум. 27 марта 2020. Абхазия-Информ. Госкомитет РА по статистике внес изменения в график своей работы в соответствии с Распоряжением и.о. Президента РА «О новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19» и в связи с объявленным карантином в Республике Абхазия.

Для организации сбора и обработки бухгалтерской и статистической отчетности финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций Госкомитет по статистике предписывает:

- Срок сдачи бухгалтерской и статистической отчетности за первый квартал 2020 г. продлевается до 22 апреля.