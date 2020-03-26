ГОСКОМИТЕТ ПО СТАТИСТИКЕ ПРОДЕВАЕТ СРОК СДАЧИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДО 22 АПРЕЛЯ
Сухум. 27 марта 2020. Абхазия-Информ. Госкомитет РА по статистике внес изменения в график своей работы в соответствии с Распоряжением и.о. Президента РА «О новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19» и в связи с объявленным карантином в Республике Абхазия.
Для организации сбора и обработки бухгалтерской и статистической отчетности финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций Госкомитет по статистике предписывает:
- Срок сдачи бухгалтерской и статистической отчетности за первый квартал 2020 г. продлевается до 22 апреля.
- Пользователи интернет-ресурсов, независимо от места нахождения территориальных органов статистики, могут отправлять сканированные бухгалтерские и статистические отчеты с печатью и подписями на сайт ведомства ugsra.org или на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
- Бухгалтеры, не пользующиеся интернет-ресурсом, могут сдавать бухгалтерскую и статистическую отчетность по месту нахождения территориальных органов статистики с 7 по 22 апреля».
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