НАЧАЛ РАБОТУ ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР ПО COVID - 19 МИНХДРАВА РА

Теперь номера телефонов «горячей линии» будут работать по всем районным центрам страны, в том числе в городе Сухум. На этих номерах звонки граждан принимают исключительно специалисты - медики, способные дать квалифицированную консультацию любому обратившемуся за помощью. Звонить можно по следующим номерам:

Сухум. 27 марта 2020. Абхазия-Информ. С 27 марта в рамках усилий Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции начал работу Единый колл-центр Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

Сухум + 7 940 925 10 06, + 7 940 933 17 17;

Агудзера + 7 940 925 10 04;

Очамчыра + 7 940 925 10 09;

Ткуарчал + 7 940 925 10 03;

Гал + 7 940 925 10 07;

Гагра + 7 940 925 10 06;

Гудаута + 7 940 925 10 02.

По включенным ранее в «горячую линию» номерам волонтерских организаций граждане смогут получать общие консультации, а в случае необходимости их переадресуют на номера единого колл-центра.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и социального обеспечения РА.