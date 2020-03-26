НАЧАЛ РАБОТУ ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР ПО COVID - 19 МИНХДРАВА РА
Сухум. 27 марта 2020. Абхазия-Информ. С 27 марта в рамках усилий Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции начал работу Единый колл-центр Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.
Теперь номера телефонов «горячей линии» будут работать по всем районным центрам страны, в том числе в городе Сухум. На этих номерах звонки граждан принимают исключительно специалисты - медики, способные дать квалифицированную консультацию любому обратившемуся за помощью. Звонить можно по следующим номерам:
- Сухум + 7 940 925 10 06, + 7 940 933 17 17;
- Агудзера + 7 940 925 10 04;
- Очамчыра + 7 940 925 10 09;
- Ткуарчал + 7 940 925 10 03;
- Гал + 7 940 925 10 07;
- Гагра + 7 940 925 10 06;
- Гудаута + 7 940 925 10 02.
По включенным ранее в «горячую линию» номерам волонтерских организаций граждане смогут получать общие консультации, а в случае необходимости их переадресуют на номера единого колл-центра.
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и социального обеспечения РА.
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