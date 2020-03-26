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Абхазия Информ

НАЧАЛ РАБОТУ ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР ПО COVID - 19 МИНХДРАВА РА

Новости Пятница, 27 марта 2020 14:44
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НАЧАЛ РАБОТУ ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР ПО COVID - 19 МИНХДРАВА РА

Сухум. 27 марта 2020. Абхазия-Информ.  С 27 марта в рамках усилий Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции начал работу Единый колл-центр Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

Теперь номера телефонов «горячей линии» будут работать по всем районным центрам страны, в том числе в городе Сухум. На этих номерах звонки граждан принимают исключительно специалисты - медики, способные дать квалифицированную консультацию любому обратившемуся за помощью. Звонить можно по следующим номерам:

  • Сухум + 7 940 925 10 06, + 7 940 933 17 17;
  • Агудзера + 7 940 925 10 04;
  • Очамчыра + 7 940 925 10 09;
  • Ткуарчал + 7 940 925 10 03;
  • Гал + 7 940 925 10 07;
  • Гагра + 7 940 925 10 06;
  • Гудаута + 7 940 925 10 02.

По включенным ранее в «горячую линию» номерам волонтерских организаций граждане смогут получать общие консультации, а в случае необходимости их переадресуют на номера единого колл-центра.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и социального обеспечения РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 27 марта 2020 14:46

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