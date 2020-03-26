МЕРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДПРИНИМАТЬСЯ В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В АБХАЗИИ

На основании статьи 4 Конституционного закона РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия», «в условиях чрезвычайного положения в зависимости от конкретных обстоятельств органы государственной власти и управления Республики Абхазия могут применить следующие меры:

запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок определенную местность, свою квартиру (дом); выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;

запрещать проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

вносить изменения в планы предприятий и организаций по производству и поставкам продукции, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности;

использовать ресурсы предприятий, учреждений и организаций для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств;

запрещать проведение забастовок;

вводить карантин и проводить другие обязательные санитарно-противоэпидемические мероприятия:

ограничивать движение транспортных средств и проводить их досмотр;

вводить комендантский час.

Указом и.о. президента Валерия Бганба, подписанным в пятницу, 27 марта, Координационному штабу по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 поручается в зависимости от конкретных обстоятельств представлять на утверждение меры, предусмотренные статьей 4 Конституционного закона РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия».