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Абхазия Информ

МЕРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДПРИНИМАТЬСЯ В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В АБХАЗИИ

Новости Пятница, 27 марта 2020 15:55
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МЕРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДПРИНИМАТЬСЯ В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В АБХАЗИИ

Сухум. 27 марта 2020. Абхазия-Информ. С 28 марта в Абхазии вводится режим чрезвычайного положения.

На основании статьи 4 Конституционного закона РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия», «в условиях чрезвычайного положения в зависимости от конкретных обстоятельств органы государственной власти и управления Республики Абхазия могут применить следующие меры:

  • усилить охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
  • вводить особый режим въезда и выезда граждан;
  • запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок определенную местность, свою квартиру (дом); выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;
  • запрещать проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
  • вносить изменения в планы предприятий и организаций по производству и поставкам продукции, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности;
  • использовать ресурсы предприятий, учреждений и организаций для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств;
  • запрещать проведение забастовок;
  • вводить карантин и проводить другие обязательные санитарно-противоэпидемические мероприятия:
  • ограничивать движение транспортных средств и проводить их досмотр;
  • вводить комендантский час.

    • Указом и.о. президента Валерия Бганба, подписанным в пятницу, 27 марта, Координационному штабу по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 поручается в зависимости от конкретных обстоятельств представлять на утверждение меры, предусмотренные статьей 4 Конституционного закона РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия».

    Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 27 марта 2020 16:03

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