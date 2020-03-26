МЕРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДПРИНИМАТЬСЯ В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В АБХАЗИИ
Сухум. 27 марта 2020. Абхазия-Информ. С 28 марта в Абхазии вводится режим чрезвычайного положения.
На основании статьи 4 Конституционного закона РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия», «в условиях чрезвычайного положения в зависимости от конкретных обстоятельств органы государственной власти и управления Республики Абхазия могут применить следующие меры:
- усилить охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
- вводить особый режим въезда и выезда граждан;
Указом и.о. президента Валерия Бганба, подписанным в пятницу, 27 марта, Координационному штабу по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 поручается в зависимости от конкретных обстоятельств представлять на утверждение меры, предусмотренные статьей 4 Конституционного закона РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия».
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