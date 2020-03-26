ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЮТ К СБОРУ СРЕДСТВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Сухум. 27 марта 2020. Абхазия-Информ. В целях создания условий по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19, а также мобилизации финансовых ресурсов, обеспечения медикаментами и необходимыми средствами, предприниматели Абхазии выступили с инициативой создания Движения «МЫ ВМЕСТЕ».
В обращении к согражданам, распространенном в пятницу, 27 марта, предприниматели призывают всех, кому не безразлична судьба народа и его будущее, принять участие в сборе средств для организации процесса оказания необходимой медицинской помощи.
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Уважаемые сограждане!
Проблема распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире свидетельствует о серьезной угрозе населению. В этой ситуации каждый из нас должен чувствовать ответственность за свою жизнь и жизни других людей.
В целях создания условий по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19, а также мобилизации финансовых ресурсов и обеспечения медикаментами и необходимыми средствами, предпринимателями Абхазии инициирована идея создания Движения «Мы Вместе»
Мы призываем граждан Абхазии, всех, кому не безразлична судьба нашего народа и нашего будущего, принять участие в сборе средств для организации процесса оказания необходимой медицинской помощи. Не оставайтесь в стороне от этой проблемы!
Со своей стороны мы обещаем, что деятельность Движения «МЫ ВМЕСТЕ» будет открытой и прозрачной. Мы будем информировать общественность о том, сколько средств будет собрано и на что конкретно они будут направляться.
Обращаемся к руководству Абхазии ужесточить меры по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19.
Призываем население выполнять все рекомендации властей, потому что эта проблема может коснуться каждого из нас. Вместе мы одолеем эту тяжелую опасную болезнь.
ООО «Вина и воды Абхазии»
ООО «Азид»
ООО «Алхан»
ООО «Ахра 2006»
ООО «Премиум»
СП ООО «А-Мобаил»
ЗАО «Аквафон»
ООО «Южные связи»
ООО «Флагман»
КБ «Кибит-банк»
ООО «Золотой колос»
ООО «Сухумский пивоваренный завод».
ООО «Крым»
ООО «Конти-Опт»
ООО «Север 1»
ООО «Супермаркет «Сухум»
ООО «Апсны Дью Ти»
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