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Абхазия Информ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЮТ К СБОРУ СРЕДСТВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Новости Пятница, 27 марта 2020 17:15
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЮТ К СБОРУ СРЕДСТВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Сухум. 27 марта 2020. Абхазия-Информ. В целях создания условий по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19, а также мобилизации финансовых ресурсов, обеспечения медикаментами и необходимыми средствами, предприниматели Абхазии выступили с инициативой создания Движения «МЫ ВМЕСТЕ».

В обращении к согражданам, распространенном в пятницу, 27 марта, предприниматели призывают всех, кому не безразлична судьба народа и его будущее, принять участие в сборе средств для организации процесса оказания необходимой медицинской помощи.

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Уважаемые сограждане!

Проблема распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире свидетельствует о серьезной угрозе населению. В этой ситуации каждый из нас должен чувствовать ответственность за свою жизнь и жизни других людей.

В целях создания условий по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19, а также мобилизации финансовых ресурсов и обеспечения медикаментами и необходимыми средствами, предпринимателями Абхазии инициирована идея создания Движения «Мы Вместе»

Мы призываем граждан Абхазии, всех, кому не безразлична судьба нашего народа и нашего будущего, принять участие в сборе средств для организации процесса оказания необходимой медицинской помощи. Не оставайтесь в стороне от этой проблемы!

Со своей стороны мы обещаем, что деятельность Движения «МЫ ВМЕСТЕ» будет открытой и прозрачной. Мы будем информировать общественность о том, сколько средств будет собрано и на что конкретно они будут направляться.

Обращаемся к руководству Абхазии ужесточить меры по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19.

Призываем население выполнять все рекомендации властей, потому что эта проблема может коснуться каждого из нас. Вместе мы одолеем эту тяжелую опасную болезнь.

ООО «Вина и воды Абхазии»

ООО «Азид»

ООО «Алхан»

ООО «Ахра 2006»

ООО «Премиум»

СП ООО «А-Мобаил»

ЗАО «Аквафон»

ООО «Южные связи»

ООО «Флагман»

КБ «Кибит-банк»

ООО «Золотой колос»

ООО «Сухумский пивоваренный завод».

ООО «Крым»

ООО «Конти-Опт»

ООО «Север 1»

ООО «Супермаркет «Сухум»

ООО «Апсны Дью Ти»

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