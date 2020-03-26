ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЮТ К СБОРУ СРЕДСТВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Сухум. 27 марта 2020. Абхазия-Информ. В целях создания условий по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19, а также мобилизации финансовых ресурсов, обеспечения медикаментами и необходимыми средствами, предприниматели Абхазии выступили с инициативой создания Движения «МЫ ВМЕСТЕ».

В обращении к согражданам, распространенном в пятницу, 27 марта, предприниматели призывают всех, кому не безразлична судьба народа и его будущее, принять участие в сборе средств для организации процесса оказания необходимой медицинской помощи.

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Уважаемые сограждане!

Проблема распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире свидетельствует о серьезной угрозе населению. В этой ситуации каждый из нас должен чувствовать ответственность за свою жизнь и жизни других людей.

В целях создания условий по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19, а также мобилизации финансовых ресурсов и обеспечения медикаментами и необходимыми средствами, предпринимателями Абхазии инициирована идея создания Движения «Мы Вместе»