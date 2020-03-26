1. Гражданам, прибывшим в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Республику Абхазия (не посещать работу, общественные места).

«В целях защиты жизни и здоровья граждан, предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции Covid-19, руководствуясь Указом и.о. Президента Республики Абхазия «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия» от 27 марта 2020 года, № 76:

Сухум. 27 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о мерах по реализации Указа «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия».

2. Запретить проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и забастовок до 20 апреля 2020 года.

3. Запретить проведение культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий на территории Республики Абхазия до 20 апреля 2020 года.

4. Запретить проведение в Республике Абхазия свадебных, торжественных и иных мероприятий до 20 апреля 2020 года. Приостановить на указанный период деятельность свадебных и иных торжественных залов.

5. Запретить туристскую и экскурсионную деятельность на территории Республики Абхазия до 20 апреля 2020 года.

Приостановить на указанный период деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами.

6. Приостановить с 29 марта 2020 года по 20 апреля 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения, за исключением граждан, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения, обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил до окончания срока их проживания без возможности его продления.

7. Запретить до 20 апреля 2020 года въезд в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства, за исключением иностранных граждан - работников международных неправительственных организаций, оказывающих помощь Республике Абхазия в предотвращении распространения коронавирусной инфекции Covid-19, а также граждан государств, с которыми у Республики Абхазия в соответствии с международными договорами установлен безвизовый режим.

Министерству иностранных дел Республики Абхазия и Государственной миграционной службе Республики Абхазия до 20 апреля 2020 года приостановить выдачу виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, въезд которым в Республику Абхазия запрещен в соответствии с настоящим пунктом.

8. Запретить до 20 апреля 2020 года въезд в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства в экскурсионных и туристических целях.

Пограничному отряду Службы государственной безопасности Республики Абхазия запретить до 20 апреля 2020 года въезд в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства в экскурсионных и туристических целях; транспортным средствам, используемым в экскурсионных целях.

9. Приостановить до 20 апреля 2020 года деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.

10. Приостановить до 20 апреля 2020 года работу ресторанов, кафе, баров, пацх, столовых, закусочных и иных объектов общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких заведений, а также доставки заказов.

11. Приостановить до 20 апреля 2020 года деятельность центральных и вещевых рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия.

12. Запретить движение (использование) общественного транспорта (внутригородского, пригородного, междугороднего) до 20 апреля 2020 года, за исключением такси.

13. Приостановить с 29 марта 2020 года по 20 апреля 2020 года работу парикмахерских, салонов красоты, косметологических салонов, фитнес-центров и спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов.

14. Приостановить с 29 марта 2020 года по 20 апреля 2020 года работу по оказанию стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

15. Приостановить деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники) до 20 апреля 2020 года.

16. Обязать всех работодателей обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

17. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций, за исключением силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и социальной сферы, аварийно-спасательных и коммунальных служб, банковской сферы, до 10 апреля 2020 года сократить до минимума нахождение работников на рабочих местах с сохранением заработной платы.

Рекомендовать руководителям частных учреждений, предприятий и организаций до 10 апреля 2020 года сократить до минимума нахождение работников на рабочих местах с сохранением заработной платы.

18. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций до 10 апреля 2020 года освободить работников старше 60 лет от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

Рекомендовать руководителям частных учреждений, предприятий и организаций до 10 апреля 2020 года освободить работников старше 60 лет от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

19. Руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий и организаций запретить направление в зарубежные служебные командировки работников указанных органов, учреждений, предприятий и организаций до 20 апреля 2020 года. Министерству финансов Республики Абхазия не финансировать расходы, связанные с зарубежными служебными командировками работников, указанных в настоящем пункте.

20. Приостановить деятельность детских дошкольных учреждений до 10 апреля 2020 года.

21. Продлить каникулы в школьных образовательных учреждениях до 10 апреля 2020 года. Отменить ежегодные переводные экзамены в 4-8 и 10 классах.

22. Приостановить занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях Республики Абхазия до 10 апреля 2020 года.

23. Приостановить деятельность образовательных кружков, спортивных, танцевальных, репетиционных залов (секций) до 10 апреля 2020 года.

24. Приостановить до 10 апреля 2020 года посещение гражданами культовых объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала религиозных организаций.

25. Отозвать (приостановить деятельность) до 20 апреля 2020 года с пунктов пропуска через абхазо-российскую государственную границу сотрудников Государственной миграционной службы Республики Абхазия, Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений, Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия, Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору.

26. Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия организовать до 20 апреля 2020 года круглосуточное дежурство в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу бригады Медицинского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия с приданием, в случае необходимости, персонала Медицинского управления Министерства обороны Республики Абхазия и учреждений Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия.

27. Министерству здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия:

1) организовать работу с населением в части информирования о симптомах, профилактике, конкретных мерах и действиях, которые необходимо своевременно предпринимать в различных ситуациях, связанных с коронавирусной инфекцией Covid-19;

2) организовать круглосуточные дежурные бригады скорой медицинской помощи для доставки пациентов с признаками заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 в выделенные медицинские учреждения;

3) утвердить план действий и провести тренировки медицинского персонала на случаи выявления больных коронавирусной инфекцией Covid-19.

28. Управлению здравоохранения г. Сухум, главным врачам районов Республики Абхазия, главным врачам медицинских учреждений, независимо от ведомственной подчиненности, ежедневно, до 20 апреля 2020 года информировать Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия о предпринимаемых мерам по недопущению распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

29. Главному государственному санитарному врачу Республики Абхазия, санитарно-эпидемиологическим службам г. Сухум и районов Республики Абхазия до 20 апреля 2020 года:

1) усилить санитарно-эпидемиологический надзор за деятельностью объектов торговли и средств размещения (гостиницы, дома отдыха, гостевые дома) и объектов лабораторной диагностики;

2) организовывать проведение профилактической дезинфекции мест массового посещения граждан.

30. Организациям торговли не допускать завышение цен на товары первой необходимости, включая продукты питания, детские товары, лекарственные средства, медицинские изделия, средства дезинфекции и индивидуальной защиты.

32. Определить уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего Распоряжения:

- Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 2 и 4 Распоряжения;

- Министерство культуры Республики Абхазия, Министерство просвещения Республики Абхазия, Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту, главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 3 Распоряжения;

- Государственный комитет Республики Абхазия по курортам и туризму – по реализации пунктов 5 и 6 Распоряжения;

- Служба государственной безопасности Республики Абхазия – по реализации пунктов 7, 8 и 25 Распоряжения;

- Государственный таможенный комитет Республики Абхазия – по реализации пункта 9 Распоряжения;

- главы администраций г. Сухум и районов; Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 10, 11, 13 Распоряжения;

- главы администраций г. Сухум и районов; Государственное управление Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи; Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пункта 12 Распоряжения;

- Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия – по реализации пунктов 14 и 27 Распоряжения;

- Министерство культуры Республики Абхазия; главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 15 Распоряжения;

- Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия; главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пунктов 17 и 18 Распоряжения;

- Министерство финансов Республики Абхазия – по реализации пункта 19 Распоряжения;

- Министерство просвещения Республики Абхазия – по реализации пунктов 20 - 23 Распоряжения;

- Аппарат Совета безопасности Республики Абхазия – по реализации пункта 24 Распоряжения;

- Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия – по реализации пункта 26 Распоряжения;

- главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 28 Распоряжения;

- Главный государственный санитарный врач Республики Абхазия – по реализации пункта 29 Распоряжения;

- Министерство экономики Республики Абхазия; Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору – по реализации пункта 30 Распоряжения.

33. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 28 марта 2020 года.

С момента вступления в силу настоящего Распоряжения признать утратившим силу:

- Распоряжение и.о. Президента Республики Абхазия от 7 февраля 2020 года, № 55-рп;

- Распоряжение и.о. Президента Республики Абхазия от 26 февраля 2020 года, № 79-рп;

- Распоряжение и.о. Президента Республики Абхазия от 12 марта 2020 года, № 104-рп;

- Распоряжение и.о. Президента Республики Абхазия от 18 марта 2020 года, № 116-рп;

- Распоряжение и.о. Президента Республики Абхазия от 24 марта 2020 года, № 126-рп;

- Распоряжение и.о. Президента Республики Абхазия от 25 марта 2020 года, № 128-рп;

- Распоряжение и.о. Президента Республики Абхазия от 26 марта 2020 года, № 129-рп.