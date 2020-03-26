АЛХАС КОНДЖАРИЯ: ЧП ВВЕЛИ, ЧТОБЫ ИЗОЛИРОВАТЬ ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ ДРУГ ОТ ДРУГА

Сухум. 27 марта 2020. Абхазия-Информ. Представитель Координационного штаба по защите населения от коронавируса 2019-nCoV, заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Алхаса Конджария сделал официальное сообщение на АГТРК. В нем, в частности, говорится: «На сегодняшний день в Республике Абхазия введено Чрезвычайное положение. Эти меры приняты не просто так, а потому как наши граждане не соблюдают карантин. Это мы делаем для того, чтобы можно было изолировать жителей страны друг от друга и от мест массового скопления. Введённое ЧП это и подразумевает.

Убедительная просьба ко всем гражданам республики оставаться дома, не посещать места массового скопления, это – свадьбы, похороны. Выходить на улицу только по необходимости.

Мы не говорим о том, что есть вспышка коронавируса. На данном этапе нет зарегистрированных случаев. Также хочется отметить, что совместно с медиками нашей страны прорабатываются этапы маршрутизации больных в случае выявления вспышки.

В период с 26 по 27 текущего месяца в инфекционной больнице находились порядка 19 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, но после проведения тестов ни у одного человека заражение не подтвердилось.

От лица всего медицинского сообщества и Министерства здравоохранения призываем соблюдать все необходимые меры предосторожности. Просим носить средства индивидуальной защиты, мыть руки и избегать места массового скопления граждан.

В свою очередь Координационный штаб будет своевременно собирать информацию о текущем положении дел по коронавирусу и предоставлять ее населению».