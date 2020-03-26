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Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ТЕНГИЗА ЛАКЕРБАЯ И ОМАРА ГУЛИЯ НАПРАВЛЕНО В СУД

Новости Понедельник, 30 марта 2020 10:56
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ТЕНГИЗА ЛАКЕРБАЯ И ОМАРА ГУЛИЯ НАПРАВЛЕНО В СУД

Сухум. 30 марта 2020. Абхпзия-Информ. 27 марта 2020 года Прокуратура города Сухум утвердила обвинительное заключение и направила для рассмотрения в Сухумский городской суд уголовное дело в отношении Лакербая Тенгиза Мурмановича, пользующегося в криминальной среде высоким статусом.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Тенгиз Лакербая и его сообщник Гулия Омари Гивиевич обвиняются в хищении чужого имущества граждан путём незаконного проникновения в жилище. Кроме того, Лакербая также предъявлено обвинение по трём эпизодам незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и по двум эпизодам незаконного приобретения и хранения наркотических средств.

Лакербая и Гулия были заключены под стражу.

Как уже сообщалось, генпрокурор Адгур Агрба отменил процессуальные решения, принятые ранее в отношении Лакербая Т.М. о прекращении его уголовного преследования, и он был возвращён под стражу по ходатайству органа предварительного следствия.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 30 марта 2020 11:01

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