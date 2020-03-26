Сухум. 30 марта 2020. Абхазия-Информ. Сегодня в грузинских СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что, якобы, из Абхазии в Грузию (Зугдиди) переведена женщина с симптомами коронавируса COVID-19.

«Как только штаб получил данную информацию, мы связались с руководством Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Как сообщает руководство СГБ РА, за последние трое суток государственную границу с Грузией не пересекал ни один человек. Граница закрыта на карантин в соответствии с распоряжением и.о. Президента». Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по защите населения Республика Абхазия от коронавируса, распространенном 30 марта.