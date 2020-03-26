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Абхазия Информ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРОЕ СУТОК ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ С ГРУЗИЕЙ НЕ ПЕРЕСЕКАЛ НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК

Новости Понедельник, 30 марта 2020 14:12
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРОЕ СУТОК ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ С ГРУЗИЕЙ НЕ ПЕРЕСЕКАЛ НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК

Сухум. 30 марта 2020. Абхазия-Информ. Сегодня в грузинских СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что, якобы, из Абхазии в Грузию (Зугдиди) переведена женщина с симптомами коронавируса COVID-19.

«Как только штаб получил данную информацию, мы связались с руководством Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Как сообщает руководство СГБ РА, за последние трое суток государственную границу с Грузией не пересекал ни один человек. Граница закрыта на карантин в соответствии с распоряжением и.о. Президента». Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по защите населения Республика Абхазия от коронавируса, распространенном 30 марта.   

Штаб еще раз обращается к  гражданам Абхазии - внимательно изучать  источники той или иной информации.

«В такое непростое время злоумышленники и недоброжелатели фабрикуют «фейковые» новости, направленные на провоцирование паники и хаоса. Конечная цель таких действий не ясна, но она носит деструктивный характер. Просим вас ориентироваться только на достоверную информацию из официальных источников Республики Абхазия», - гласит текст сообщения штаба. 

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 30 марта 2020 14:15

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