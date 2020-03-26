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Абхазия Информ

В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ВВОДИТСЯ КОМЕНДАНСТКИЙ ЧАС

Новости Вторник, 31 марта 2020 18:12
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В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ВВОДИТСЯ КОМЕНДАНСТКИЙ ЧАС

Сухум. 31 марта 20202. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о введении комендантского часа на территории Галского района.         

Распоряжении говорится:

«На основании статьи 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия» и в целях предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19:

1. Ввести на территории Галского района комендантский час с 20 часов 00 минут по 07 часов 00 минут.

 

2. Запретить гражданам во время комендантского часа находиться на улицах или в иных общественных местах, либо пребывать вне своего жилища.

3. Министерству внутренних дел Республики Абхазия обеспечить задержания лиц, допустивших нарушения порядка, предусмотренного пунктом 1 настоящего Распоряжения, до окончания комендантского часа.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 31 марта 2020 18:14

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