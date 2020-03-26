В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ВВОДИТСЯ КОМЕНДАНСТКИЙ ЧАС

Сухум. 31 марта 20202. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о введении комендантского часа на территории Галского района.

Распоряжении говорится:

«На основании статьи 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия» и в целях предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19:

1. Ввести на территории Галского района комендантский час с 20 часов 00 минут по 07 часов 00 минут.