В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ВВОДИТСЯ КОМЕНДАНСТКИЙ ЧАС
Сухум. 31 марта 20202. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о введении комендантского часа на территории Галского района.
Распоряжении говорится:
«На основании статьи 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия» и в целях предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19:
1. Ввести на территории Галского района комендантский час с 20 часов 00 минут по 07 часов 00 минут.
2. Запретить гражданам во время комендантского часа находиться на улицах или в иных общественных местах, либо пребывать вне своего жилища.
3. Министерству внутренних дел Республики Абхазия обеспечить задержания лиц, допустивших нарушения порядка, предусмотренного пунктом 1 настоящего Распоряжения, до окончания комендантского часа.
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования».
Последнее от
- В АБХАЗИИ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ МЕСТА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ПРИБЫВШИХ В РЕСПУБЛИКУ ГРАЖДАН
- АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ ОТСРОЧКИ ПО КРЕДИТНЫМ ПЛАТЕЖАМ СБЕРБАНКА И КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
- ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «МЫ ВМЕСТЕ» СОСТАВИЛА УЖЕ 25 МЛН 400 ТЫС. РУБЛЕЙ
- МВД: НИНО ХЕЦУРИАНИ БЫЛ ВРЕМЕННО ПРОДЛЕН ЗАГРАНПАСПОРТ РА ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ БОЛЬНОГО РОДСТВЕННИКА В РОССИЮ
- В ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ОЖИДАЮТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ Н. ХЕЦУРИАНИ НА КОРОНАВИРУС