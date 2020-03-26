В АБХАЗИИ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ МЕСТА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ПРИБЫВШИХ В РЕСПУБЛИКУ ГРАЖДАН
Сухум. 31 марта 20202. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об организации пунктов карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией.
В Распоряжении говорится:
«Министерству здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия совместно с Государственным комитетом Республики Абхазия по курортам и туризму, при содействии глав администраций г. Сухум и соответствующих районов организовать места изоляции на карантин граждан, прибывающих в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также граждан с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией:
- в Гагрском районе – на базе дома отдыха «Псоу»;
- в Гудаутском районе – на базе пансионата «Черноморец»;
- в г. Сухум – на базе туристической гостиницы «Айтар»;
- в Очамчырском районе – на базе спортивной школы борьбы и бокса «Абырлаш»;
- в Галском районе – на базе Дома культуры».
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