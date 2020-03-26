В АБХАЗИИ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ МЕСТА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ПРИБЫВШИХ В РЕСПУБЛИКУ ГРАЖДАН

Сухум. 31 марта 20202. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об организации пунктов карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

В Распоряжении говорится:

«Министерству здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия совместно с Государственным комитетом Республики Абхазия по курортам и туризму, при содействии глав администраций г. Сухум и соответствующих районов организовать места изоляции на карантин граждан, прибывающих в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также граждан с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией: