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Абхазия Информ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ ЗАКРЫВАТЬСЯ НЕ БУДУТ

Новости Вторник, 31 марта 2020 19:18
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ ЗАКРЫВАТЬСЯ НЕ БУДУТ

Сухум. 31 марта 2020. Абхазия-Информ. По данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса на 31 марта, в инфекционную больницу города Сухум обратилось восемь человек. Семеро прошли специальный тест на выявление коронавирусной инфекции. Ни у одного из них коронавирус не был выявлен. У всех пациентов ОРВИ. Один пациент дообследуется. Как только появятся результаты обследования, о них будет сообщено на официальных ресурсах Минздрава и СМИ Абхазии.

Из Гагрского района в Центральную районную больницу Гудауты поступил пациент с подозрением на коронавирус. Он прошел тестирование. Короновирус не выявлен. В Гудаутскую ЦРБ также поступил новый пациент, данные по его ПЦР-дигностике будут получены завтра. В настоящее время пациент получает симптоматическое лечение.

Продолжают поступать звонки в единый колл-центр. За последние сутки обратилось более 300 человек по всей республике.

Оперативный штаб обращает внимание и на распространение недостоверной информации. «Минздрав Абхазии личные данные пациентов не распространяет», - заявляет штаб.

Что касается активно тиражируемых в социальных сетях аудиозаписей, в которых граждане сообщают о намерениях властей, якобы, по закрытию продовольственных магазинов, оперативный штаб подчеркивает, что ЭТО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.

Оперативный штаб благодарит население за понимание и в очередной раз призывает всех не покидать свои дома без острой необходимости и соблюдать карантин.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 31 марта 2020 19:36

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