Сухум. 1 апреля 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии проводят плановую дезинфекцию объектов жизнедеятельности, сообщает пресс-служба МЧС. .

Мероприятия по обеззараживанию проведены на абхазо-российской границе, на КПП "Псоу", в пожарной части поселка Цандрипш. Спасатели также продезинфицировали Гудаутскую районную больницу, инфекционную больницу в Гудауте, гудаутскую пожарную часть, здание Администрации и РОВД Гудаутского района.

Для дезинфекции в Галском районе сотрудники МЧС привлекли сельхозтехнику - два трактора "Беларусь" с емкостями по 2000 литров каждый. Произведена дезинфекция здания Администрации Галского района, районной больницы, помещение службы скорой помощи, аптеки, Дом культуры, а также пост ГАИ на Канале.