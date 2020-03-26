Сухум. 1 апреля 2020. Абхазия-Информ. В ближайшие дни в Абхазию из Москвы будет отправлен первый груз гуманитарной помощи: дефибриляторы, вакуумные аспираторы, электрокардиографы, пульсоксиометры, очки, комплекты защиты, перчатки, медицинские и респираторные маски и два аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщается на сайте «Московской Абхазской диаспоры»

Большую партию перчаток и костюмов химической защиты передал Владимир Бигуаа

Финансовую помощь в размере 5 млн рублей оказал председатель правления МАД Беслан Агрба.