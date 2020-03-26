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Абхазия Информ

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, МЕДИКАМЕНТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ ВВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ

Новости Среда, 01 апреля 2020 15:46
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Сухум. 1 апреля 2020. Абхазия-Информ. Отдельные виды значимых продовольственных товаров первой необходимости, а также медикаменты и медицинские средства защиты освобождаются от уплаты ввозной таможенной пошлины. Соответствующее постановление подписал в среду, 1 апреля, премьер-министр Валерий Бганба.

Такое решение принято в целях оказания содействия населению Абхазии по защите от коронавирусной инфекции COVID-19.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 01 апреля 2020 15:55

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