ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, МЕДИКАМЕНТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ ВВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ
Новости Среда, 01 апреля 2020 15:46
Сухум. 1 апреля 2020. Абхазия-Информ. Отдельные виды значимых продовольственных товаров первой необходимости, а также медикаменты и медицинские средства защиты освобождаются от уплаты ввозной таможенной пошлины. Соответствующее постановление подписал в среду, 1 апреля, премьер-министр Валерий Бганба.
Такое решение принято в целях оказания содействия населению Абхазии по защите от коронавирусной инфекции COVID-19.
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