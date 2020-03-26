ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, МЕДИКАМЕНТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ ВВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ

Сухум. 1 апреля 2020. Абхазия-Информ. Отдельные виды значимых продовольственных товаров первой необходимости, а также медикаменты и медицинские средства защиты освобождаются от уплаты ввозной таможенной пошлины. Соответствующее постановление подписал в среду, 1 апреля, премьер-министр Валерий Бганба.

Такое решение принято в целях оказания содействия населению Абхазии по защите от коронавирусной инфекции COVID-19.