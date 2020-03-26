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Абхазия Информ

РЕКОМЕНДАЦИИ БАНКА АБХАЗИИ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ЗАЕМЩИКОВ

Новости Среда, 01 апреля 2020 17:54
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РЕКОМЕНДАЦИИ БАНКА АБХАЗИИ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ЗАЕМЩИКОВ

 

Сухум. 1 апреля 2020. Абхазия-Информ. В связи с введением чрезвычайного положения в Республике Абхазия, направленного на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Банк Абхазии рекомендует кредитным организациям республики в случае ухудшения финансового состояния заемщика, связанного с задержкой выплаты заработной платы, пенсии или иного постоянного дохода для физических лиц, либо ограничение деятельности для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществлять реструктуризацию задолженности такого заемщика, а также отказаться от применения штрафных санкций.

При этом кредитным организациям разрешается:

не признавать указанные выше кредиты реструктурированными в целях формирования резервов до 30 июня 2020 года, если по указанным кредитам длительность просроченной задолженности не превосходила 30 дней на 1 апреля 2020 года;

до 30 июня 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов на возможные потери по ссудам, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после введения чрезвычайного положения.

Об этом сообщается на официальном сайте Банка Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 01 апреля 2020 18:05

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