РЕКОМЕНДАЦИИ БАНКА АБХАЗИИ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ЗАЕМЩИКОВ
Сухум. 1 апреля 2020. Абхазия-Информ. В связи с введением чрезвычайного положения в Республике Абхазия, направленного на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Банк Абхазии рекомендует кредитным организациям республики в случае ухудшения финансового состояния заемщика, связанного с задержкой выплаты заработной платы, пенсии или иного постоянного дохода для физических лиц, либо ограничение деятельности для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществлять реструктуризацию задолженности такого заемщика, а также отказаться от применения штрафных санкций.
При этом кредитным организациям разрешается:
не признавать указанные выше кредиты реструктурированными в целях формирования резервов до 30 июня 2020 года, если по указанным кредитам длительность просроченной задолженности не превосходила 30 дней на 1 апреля 2020 года;
до 30 июня 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов на возможные потери по ссудам, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после введения чрезвычайного положения.
Об этом сообщается на официальном сайте Банка Абхазии.
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