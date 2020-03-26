ЗАПРЕТ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РАСПРОСТРАНИТСЯ И НА ГРАЖДАН АБХАЗИИ

«Ежедневное ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, заметный рост числа заболевших в соседних с нами странах, а также все еще несознательное отношение общества к угрозе коронавируса, вынуждают нас рассмотреть вопрос о полном запрете на пересечение государственной границы (въезд-выезд), в том числе, для граждан Республики Абхазия, за исключением продовольственных и медицинских перевозок», - говорится в заявлении Координационного штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции, распространенного в среду, 1 апреля.

Сухум. 1 апреля 2020. Абхазия-Информ. Координационный штаб по защите населения Абхазия от коронавирусной инфекции, возглавляемый исполняющим обязанности президента Валерием Бганба, не исключает введения комендантского часа по всей республике и полного запрета на пересечение государственной границы (въезд-выезд), в том числе и для граждан Республики Абхазия, за исключением продовольственных и медицинских перевозок.

В заявлении также отмечается, что, «если в ближайшие дни не спадет интенсивность движения автотранспортных средств и передвижения граждан, то Координационный штаб также рассмотрит вопрос о введении на всей территории страны комендантского часа в ночное время суток и ограничении передвижения граждан в дневные часы».

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Заявление Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции

Уважаемые граждане Республики Абхазия!

Как вы знаете, весь мир охвачен пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Общее количество заболевших уже превысило 800 тысяч человек. К сожалению, высок процент смертности, особенно среди пожилых людей, во всем мире погибших более 40 тысяч человек.

Правительства многих стран, столкнувшихся с пандемией коронавируса, предпринимают самые жёсткие и решительные меры для недопущения распространения инфекции.

Эти меры меняют привычный образ жизни, сказываются на правах и свободах граждан, наносят ущерб экономике, но они необходимы, ибо на кону – жизнь и здоровье людей.

Руководством страны приняты профилактические меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Республике Абхазия, в том числе ограничения коснулись режима пересечения государственной границы, запрещен въезд в страну иностранным гражданам и лицам без гражданства.

К сожалению, ежедневное ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, заметный рост числа заболевших в соседних с нами странах, а также все еще несознательное отношение общества к угрозе коронавируса, вынуждают нас рассмотреть вопрос о полном запрете на пересечение государственной границы (въезд-выезд), в том числе, для граждан Республики Абхазия, за исключением продовольственных и медицинских перевозок.

Если в ближайшие дни интенсивность движения автотранспортных средств и передвижения граждан не будет спадать, то Координационный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции также рассмотрит вопрос о введении на всей территории страны комендантского часа в ночное время суток и введение ограничения на передвижение граждан в дневные часы.

Просим всех граждан и жителей Абхазии с пониманием отнестись к данным ограничительным мерам».