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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: У ПАЦИЕНТА ГУДАУТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ НЕ ВЫЯВЛЕНА

Новости Среда, 01 апреля 2020 18:43
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Сухум. 1 апреля 2020. Абхазия-Информ. "На данный момент в инфекционной больнице города Сухум нет ни одного пациента. За сутки обратилось 14 человек. Восьмерым из них был поставлен диагноз ОРВИ, шестерым - диагноз острая кишечная инфекция. В Гудаутском госпитале находится один пациент. Он прошел тестирование - коронавирус не выявлен». Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Минздрава РА по защите населения от коронавирусной инфекции, распространенном в среду вечером, 1 апреля.

За последние сутки в единый колл-центр. обратилось более 350 человек по всей республике.

Оперативный штаб по защите населения  от коронавируса отмечает, что в Абхазии усилены меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции. На постах в республике вместе с силовиками работают медики, которые проверяют температуру у водителей и пассажиров.

Оперативный штаб обращается с просьбой к гражданам отнестись серьезно и с пониманием к мерам, направленным на снижение риска вспышки коронавирусной инфекции.

«В том случае, если режим карантина не будет соблюдаться в полной мере, руководство республики будет вынуждено ввести по всей стране комендантский час, а также перекрыть сообщение между городами», - заявляет оперативный штаб.

Оперативный штаб благодарит население за понимание и в очередной раз призывает всех не покидать свои дома без острой необходимости.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 01 апреля 2020 18:51

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