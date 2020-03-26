В ТУРГОСТИНИЦЕ «АЙТАР» 217 НОМЕРОВ ПЕРЕОБОРУДОВАНЫ В ПАЛАТЫ

В соответствии с распоряжением, под эти цели в городе Гагра выделяется дом отдых «Псоу», в г. Гудаута - пансионат «Черноморец», в г. Сухум - тургостиница «Айтар», в Очамчыа - спортивная школа борьбы и бокса «Абырлаш», в г. Гал - Дом культуры.

Сухум. 1 апреля 2020. Абхазия-Информ. По распоряжению исполняющего обязанности президента Валерия Бганба в Абхазии осуществляется подготовка мест для изоляции на карантин граждан, прибывающих в республику из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также граждан с подозрением на заболевание опасным вирусом

Сегодня министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия и избранный вице-президент Бадра Гунба посетили гостиницу «Айтар».

Как сообщает медик-клуб «Апсны.иахьа», они проверили в каком состоянии находятся номера и поговорили с персоналом.

217 комнат переоборудованы в палаты - одноместные и трёхкомнатные (для всей семьи).

«Это добровольно-принудительная мера для обеспечения безопасности наших граждан, чтобы остановить распространение опасного вируса», - сказал Цахнакия.

Граждане Абхазии, прибывающие на родину, будут отправлены на двухнедельную изоляцию.

«Немало людей к нам обращается с просьбой изолировать их от семьи, теперь у нас будет такая возможность», - сказал министр здравоохранения.

По словам избранного вице-президента Бадры Гунба, всем надо проявить ответственность и не создавать панику.

«Необходимо выполнять распоряжения, соблюдать меры безопасности. На каждом гражданине лежит ответственность не только за своё здоровье, но и за здоровье других граждан», - сказал Гунба.

Сегодня же Бадра Гунба и и.о. секретаря Совета безопасности Беслан Квициния посетили Галский район.