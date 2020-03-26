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Абхазия Информ

МАРИЯ ПИЛИЯ: «ВСЁ, КАК ОБЫЧНО, ТОЛЬКО УДАЛЕННО»

Новости Среда, 01 апреля 2020 19:42
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МАРИЯ ПИЛИЯ: «ВСЁ, КАК ОБЫЧНО, ТОЛЬКО УДАЛЕННО»

Сухум. 1 апреля 2020. Абхазия-Информ. В сухумской частной общеобразовательной школе «Алашара» продолжаются учебные занятия, но ведутся они дистанционно.

В интервью «Апсны.Иахьа» директор школы Мария Пилия отметила, что занятия проходят строго по учебному плану.

«Классные руководители с 1-го по 4-ый классы, завучи, педагоги по математике, русскому языку и литературе, истории, абхазскому и английскому языкам ведут непрерывную работу в таком режиме. Например, педагог 2-го класса (она же преподаватель по математике в 5-ом классе) каждый день в школе записывает видео, где на доске объясняет новую тему. Этот урок длится от 20 до 35 минут. После того, как видео отснято, я загружаю его на закрытый школьный Youtube канал. Дальше я отправляю ссылку на видео ученикам данных классов. Так каждый день выстраивается работа школьника во время карантина», - сказала Пилия.

Руководство школы дополнительно использует крупнейшую образовательную платформу UCHI.RU.

По словам М. Пилия, ученики находятся в тесном контакте с учителями, а администрация школы следит за ходом работы. «Мы видим сделанную домашнюю работу в формате видео- и фотоотчетов. Также наши педагоги зарегистрированы в закрытой группе в социальных сетях, куда они ежедневно отправляют отчеты», - сказала она.

В данном вопросе, как отметила Пилия, требуется максимально ответственное отношение родителя, и постоянная связь педагога с учеником. «Определенно, все должны быть мотивированы и заинтересованы», - подчеркнула директор школы «Алашара».

Педагоги настроены оптимистично и надеются, что скоро вернутся к обычному режиму занятий.

«Новые условия и сложности помогли нам протестировать дистанционное обучение в полной мере. Это очень интересный опыт для нас, как работников сферы образования. Это также важнейший опыт человеческого общения в сложных обстоятельствах. Конечно же, многим учителям, особенно с большим стажем и опытом работы совсем в других реалиях, сложно перестроиться, но все понимают серьезность ситуации и готовы идти навстречу детям и родителям», - сказала Мария Пилия.

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Школа «Альфа» готова рассмотреть участие в дистанционном обучении и учеников других школ Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 01 апреля 2020 19:55

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