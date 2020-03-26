По информации директора благотворительного фонда "Киараз" Кадыра Аргун, основная часть их подопечных семей смогла на время изоляции запастись продуктами питания на неделю, но этого может не хватить. Фонд старается помогать не только неимущим и многодетным семьям, но и одиноким пожилым людям. Так волонтеры "Киараза" 30 - 31 марта успели посетить 12 пожилых людей в г. Ткурачал. Им доставлены продукты и некоторые лекарства. Среди них есть и женщина, прикованная к постели.

Сухум. 1 апреля 2020. Абхазия-Информ. Ситуация с коронавирусом в Абхазии вызвала небывалый рост волонтерства. Помощь особо нуждающимся сегодня стараются оказывать известные в стране благотворительные фонды "Киараз", "Ашана", центр "Мир без насилия» им. З .Ачба, группы молодых активистов в Пицунде, Очамчыре, Гагре.

15 молодых людей в Пицунде организовали волонтерское движение и возят по квартирам одиноких стариков продукты.

30 - 31 марта сотрудники Службы социальной поддержки детей и семей Абхазии Священной Митрополии Абхазии экстренно развезли на грузовике мешками муку и другие продукты 44 семьям, находящимся под опекой СМА. Семьи, где есть тяжелобольные люди получили необходимые медицинские принадлежности (памперсы). СМА на эту двухдневную акцию затратила до 150 тыс. рублей.

Сеть аптек "Лекарь" начала раздачу медучреждениям и людям антисептиков собственного производства.

Помощь в поставке фармацевтам спирта и других веществ оказали директор фирмы "Вина и Воды Абхазии" Николай Ачба, предприниматели Даниил Зухба и Давид Сакания.

Неоценим вклад волонтеров Московской абхазской диаспоры. На днях ожидается доставка первой партии гуманитарной помощи (медикаментов и медоборудования) из Москвы

Очамчырский дом юношества «Луч надежды» при поддержке Очамчрыской администрации, международной организации "World Vision" и UNDP купили 300 метров марли, оплатили онлайн-курс по пошиву масок и приступили к акции "Шьем маску от вируса своими руками".

Все ученицы курсов "кройки и шитья" при Доме юношества шьют маски дома.

О том, что делают неправительственные организации, «Абхазия-Информ» рассказала исполнительный директор Центра гуманитарных программ Арда Инал-Ипа:

«Когда вокруг Абхазии стала ухудшаться эпидемиологическая ситуация, общественные организации Абхазии стали обращаться с письмами об оказании помощи медикаментами и медицинским оборудованием к различным международным организациям – структурам ООН, ВОЗ, зарубежным благотворительным организациям - долгосрочным партнерам абхазских НПО. В частности, Ассоциация абхазских НПО через посредство МИД РА обратилась по многим международным адресам. Некоторые организации уже отреагировали тем, что организовали срочный сбор средств для нужд Абхазии.

Кроме того, общественные организации и гражданские активисты стали заниматься информационной работой, чтобы у людей была возможность ознакомиться с надежными источниками о COVID-19, узнать, как организована помощь социально уязвимым категориям населения. Для этого был создан Абхазский общественный информационный центр «Адгылара», была открыта соответствующая страница в фейсбуке, возобновила эфир передача «Битый час», рассказывающая о государственных и общественных усилиях по оказанию помощи нуждающимся.

В целях оказания гуманитарной помощи Центр Гуманитарных Программ переадресовал средства одного из своих проектов на нужды, возникшие в связи с установлением режима чрезвычайного положения. Вместе с партнерами из телестудии «Асаркьа», Фонда социально-культурных инициатив, Ассоциации «Инва-Содействие», Сухумского Дома Юношества, Детского Фонда Абхазии и др. было решено, что эти средства будут потрачены на поддержку граждан, которые в ситуации чрезвычайных мер по предотвращению распространения инфекции, оказались в тяжелой жизненной ситуации. В первую очередь был налажен контакт с Министерством здравоохранения и социального обеспечения Абхазии. Сейчас социальные работники срочно составляют списки престарелых и одиноких людей, многие из которых имеют инвалидность и которым необходима помощь и в лекарствах, и в продуктах питания. По возможности, социальные работники связались по телефону с каждым человеком из составленного списка для уточнения их конкретных нужд.

Сегодня сотрудники ЦГП закупили необходимые для этой категории лиц лекарства, которые с помощью волонтеров Центра им. Зураба Ачба будут доставлены по адресам.

Благотворительная организация «Киараз» организовала сбор продуктов и дезинфицирующих средств, которые предназначены для нуждающихся семей. Часть продуктов киаразовцы передадут одиноким престарелым жителям. Работа только налаживается, списки все время уточняются. Все перечисленные инициативы реализуются с соблюдением необходимых мер безопасности.

Мы надеемся, что все знают номер телефона «горячей линии» - 0303. Скоро заработает и «горячая линия» социальной поддержки, с помощью которой одинокие граждане смогут сообщать о своих первостепенных нуждах. Группа психологов будет оказывать психологическую поддержку и консультирование по телефону».

Сегодня мы видим, что в Абхазии много неравнодушных людей, которые без приглашения включаются в работу по организации помощи тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке в этой чрезвычайной ситуации».

Не остались в стороне и предприниматели. С 27 марта более 29 млн рублей перечислено в качестве финансовой помощи на счет Минздрава Абхазии участниками Движения предпринимателей Абхазии «Мы вместе». Эти средства направляются на приобретение необходимого медоборудования и медикаментов.