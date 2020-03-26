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Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ ДОСТАВЛЕНА ВТОРАЯ ПАРТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Новости Среда, 01 апреля 2020 20:50
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Сухум, 1 апреля 2020. Абхазия-Информ. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) осуществила поставку второй партии предметов медицинского назначения первой необходимости. Эта партия включает 12 тысяч хирургических лицевых масок, а также 1780 литров дезинфицирующих средств, применяющихся в условиях стационара. Кроме того, 35 литров дезинфицирующего средства для рук было предоставлено Продовольственной и Сельскохозяйственной Организацией ООН (ФАО).

Как сообщалось ранее, первая поставка была осуществлена ПРООН при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) 20 марта 2020 года и включала 500 комплектов средств индивидуальной защиты для медицинских работников, 500 литров дезинфицирующего средства для рук и 600 литров жидкого мыла.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 01 апреля 2020 20:53

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