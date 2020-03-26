ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АБХАЗИЯ ОПЕН» ПРОВОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН В ИНТЕРНЕТЕ
Сухум. 2 апреля 2020. Абхазия-Информ. Впервые в Абхазии провели шахматный онлайн-турнир «Абхазия Опен» (администратор турнира Алмас Багателия). В онлайн-турнире участвовали 25 шахматистов из Абхазии, Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи.
Призерами стали: Артур Буюклян, Тристан Кварацхелия и Сарида Лаквитава.
В планах Федерации шахмат Абхазии проведение турнира каждые два дня в условиях пандемии COVID-19.
Федерация шахмат надеется на увеличение числа участников, в том числе и из других стран.
Следующий турнир состоится 4 апреля в 12:00.
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