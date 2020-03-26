ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АБХАЗИЯ ОПЕН» ПРОВОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН В ИНТЕРНЕТЕ

Сухум. 2 апреля 2020. Абхазия-Информ. Впервые в Абхазии провели шахматный онлайн-турнир «Абхазия Опен» (администратор турнира Алмас Багателия). В онлайн-турнире участвовали 25 шахматистов из Абхазии, Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи.

Призерами стали: Артур Буюклян, Тристан Кварацхелия и Сарида Лаквитава.

В планах Федерации шахмат Абхазии проведение турнира каждые два дня в условиях пандемии COVID-19.

Федерация шахмат надеется на увеличение числа участников, в том числе и из других стран.

Следующий турнир состоится 4 апреля в 12:00.