ГЕРОЮ АБХАЗИИ АЛЬБЕРТУ ТОПАЛЬЯНУ 85 ЛЕТ
Сухум. 2 апреля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня известный общественный и политический деятель, Герой Абхазии Альберт Гаспарович Топальян отмечает день рождения - 85 лет.
Альберт Топольян – общественный и политический деятель, ветеран национально-освободительного движения народа Абхазии, создатель Армянского благотворительного общества «Крунк», заместитель председателя Верховного Совета РА (1992 г.), заместитель председателя Государственного комитета по обороне (1992 - 1993гг.), вице-спикер Народного Собрания – Парламента РА (1994 - 1996 гг.), вице-премьер РА (1996 - 1999 гг.), министр по делам молодежи, спорта и курортам РА (2001 - 2002 гг.), Герой Абхазии.
Альберт Гаспарович ведет активный образ жизни, сегодня он является заместителем секретаря Общественной палаты Абхазии.
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Общественная палата Республики Абхазия поздравляет видного государственного деятеля, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-апша» II степени, члена Общественной палаты РА Топольяна Альберта Гаспаровича с днем рождения!
«Альберт Гаспарович, соратник Владислава Ардзинба, внес неоценимый вклад в становление абхазской государственности, являясь активным членом Народного форума Абхазии «Аидгылара», руководителем общественной организации «Крунк». Это человек - болеющий за будущее Республики Абхазия!
Желаем здоровья, бодрости духа, благополучия! Рассчитываем и дальше на Ваш общественно- политический опыт в работе Общественной палаты РА!», - отмечается в поздравлении.
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