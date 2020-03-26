ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА БУДУТ ПРИНЯТЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 2 апреля 2020. Абхазия-Информ. Под председательством исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Валерия Бганба состоялось заседания организационного комитета по проведению мероприятий, связанных с инаугурацией избранного Президента Республики Абхазия Аслана Бжания.

Оргкомитет был создан 31 марта 2020 года распоряжением исполняющего обязанности президент.

В рабочей встрече участвовали члены комитета: руководители Аппарата Кабинета Министров, министерства культуры, министерства иностранных дел, представители Министерства обороны, Администрации Президента, Аппарата Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия,

Участники совещания обсудили вопросы организации церемонии вступления в должность избранного Президента Аслана Бжания.

Валерий Бганба отметил, что, несмотря на эпидемиологическую угрозу и действующий режим чрезвычайного положения, оргкомитет уже сегодня должен работать над проведением инаугурации в соответствии с нормами, закрепленными в Конституции.

Члены Оргкомитета рассмотрели проект программы церемонии, согласно которому церемония инаугурации продлится один час, обсудили предварительный список приглашённых в узком составе, а также меры безопасности на месте проведения церемонии.

Церемония инаугурации состоится 23 апреля в торжественном зале Администрации Президента Республики Абхазия.



