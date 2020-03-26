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Абхазия Информ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА БУДУТ ПРИНЯТЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Четверг, 02 апреля 2020 18:14
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Сухум. 2 апреля 2020. Абхазия-Информ.  Под председательством исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Валерия Бганба состоялось заседания организационного комитета по проведению мероприятий, связанных с инаугурацией избранного Президента Республики Абхазия Аслана Бжания.

Оргкомитет был создан 31 марта 2020 года распоряжением исполняющего обязанности президент. 

В рабочей встрече участвовали члены комитета: руководители Аппарата Кабинета Министров, министерства культуры, министерства иностранных дел, представители Министерства обороны, Администрации Президента, Аппарата Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия,

Участники совещания обсудили вопросы организации церемонии вступления в должность избранного Президента Аслана Бжания.

Валерий Бганба отметил, что, несмотря на эпидемиологическую угрозу и действующий режим чрезвычайного положения, оргкомитет уже сегодня должен работать над проведением инаугурации в соответствии с нормами, закрепленными в Конституции.

Члены Оргкомитета рассмотрели проект программы церемонии, согласно которому церемония инаугурации продлится один час, обсудили предварительный список приглашённых в узком составе, а также меры безопасности на месте проведения церемонии.

Церемония инаугурации состоится 23 апреля в торжественном зале Администрации Президента Республики Абхазия.


Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 02 апреля 2020 18:29

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