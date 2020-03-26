ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ГОРОДА СУХУМ НЕТ НИ ОДНОГО ПАЦИЕНТА
Сухум. 2 апреля 2020. Абхазия-Информ. «На данный момент в инфекционной больнице города Сухум нет ни одного пациента. За сутки обратилось два человека. Обоим был выставлен диагноз ОРВИ». Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Минздрава РА по защите населения от коронавирусной инфекции, распространенном в четверг, 2 апреля.
В Центральную районную больницу г. Гудаута никто не поступал.
Продолжают поступать звонки в единый колл-центр. За последние сутки обратилось более 250 человек по всей республике. Все звонки были обработаны, гражданам даны соответствующие рекомендации.
Оперативный штаб благодарит население за понимание и в очередной раз призывает всех не покидать свои дома без острой необходимости.