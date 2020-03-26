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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ГОРОДА СУХУМ НЕТ НИ ОДНОГО ПАЦИЕНТА

Новости Четверг, 02 апреля 2020 18:43
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ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ГОРОДА СУХУМ НЕТ НИ ОДНОГО ПАЦИЕНТА

Сухум. 2 апреля 2020. Абхазия-Информ. «На данный момент в инфекционной больнице города Сухум нет ни одного пациента. За сутки обратилось два человека. Обоим был выставлен диагноз ОРВИ». Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Минздрава РА по защите населения от коронавирусной инфекции, распространенном в четверг, 2 апреля.

В Центральную районную больницу г. Гудаута никто не поступал.

Продолжают поступать звонки в единый колл-центр. За последние сутки обратилось более 250 человек по всей республике. Все звонки были обработаны, гражданам даны соответствующие рекомендации.

Оперативный штаб благодарит население за понимание и в очередной раз призывает всех не покидать свои дома без острой необходимости.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 02 апреля 2020 18:45

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