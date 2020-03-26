ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ГОРОДА СУХУМ НЕТ НИ ОДНОГО ПАЦИЕНТА

Сухум. 2 апреля 2020. Абхазия-Информ. «На данный момент в инфекционной больнице города Сухум нет ни одного пациента. За сутки обратилось два человека. Обоим был выставлен диагноз ОРВИ». Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Минздрава РА по защите населения от коронавирусной инфекции, распространенном в четверг, 2 апреля.

В Центральную районную больницу г. Гудаута никто не поступал.