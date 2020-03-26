АЛХАС ДЖИНДЖОЛИЯ: МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, ДАДУТ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ НАШЕЙ ОБЩЕЙ ПОДДЕРЖКЕ

«В результате принятых ограничительных мер сокращается поток наших граждан, пересекающих границу. В последние дни он сократился до 100 человек в сутки. Меры, принимаемые правительством, не всегда достаточны и не всегда своевременны. Мы просим понять, что это все происходит впервые, возможны, какие-то сбои и ошибки. … Мы обращаемся к вам за помощью. Те люди, кто вернулся в Абхазию – это наши граждане. Они должны быть помещены на карантин. «Самоизоляция» касается именно их в первую очередь», - сказал Джинджолия.

Сухум. 2 апреля 2020. Абхазия-Информ. Представитель Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции, депутат парламента, врач Алхас Джинджолия обратился в эфире Абхазского телевидения к населению республики с просьбой отнестись с пониманием к ограничительным мерам, предпринимаемым в республике в целях недопущения распространения вируса.

Он обратился с просьбой «предоставлять данные о лицах, которые вернулись на Родину, нарушают условия самоизоляции, карантина, сообщать о них в районные отделения милиции».

Он также сообщил о том, что последние несколько суток отслеживается поток прибывающих в республику, информация передается в районные отделы милиции.

«В каждом районе создан штаб по борьбе с инфекцией, в который входят как главы администрации, так и врачи, медики, представители органов правопорядка. Но они не могут уследить за соблюдением карантина всеми», - сказал он.

Джинджолия также напомнил о распоряжении исполняющего обязанности президента Валерия Бганба, в соответствии с которым выделены места для изоляции на карантин граждан, прибывающих в республику из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также граждан с подозрением на заболевание опасным вирусом. Под эти цели в городе Гагра выделяется дом отдых «Псоу», в г. Гудаута - пансионат «Черноморец», в г. Сухум - тургостиница «Айтар», в Очамчыа - спортивная школа борьбы и бокса «Абырлаш», в г. Гал - Дом культуры.

«Перепрофилированы четыре туристических объекта для приема лиц, приезжающих в Абхазию. … В этих центрах при необходимости будут изолироваться на карантин в первую очередь сотрудники наших служб, осуществляющие пограничный и таможенный контроль, а также медики, контактировавшие с больными и те лица, которых определят врачи санэпидемстанции», - пояснил Джинджолия.

По его словам, в этих объектах решены вопросы снабжения продовольствием и лекарствами

В случае ухудшения ситуации, правительство может ввести комендантский час по всей республике, а также запретить перемещение людей и автотранспорта между райнами, дабы не допустить распространения инфекции.

«Огромная просьба ко всем, отнестись с пониманием к предпринимаемым в стране мерам по недопущению распространения вируса и оказывать всяческую помощь сотрудникам ГАИ, больниц, санэпидемстанции, администрации, милиции, Поймите, без вашей помощи мы не достигнем успеха», - отметил Джинджолия.

По словам представителя Координационного штаба, ведутся переговоры с российской стороной по вопросам оказания гуманитарной помощи Абхазии.

«Активно включились наши бизнесмены, абхазская диаспора. Какая-то часть этой помощи уже доставлена, другая уже в пути.

Ситуация в Абхазии находится под контролем наших докторов, которые также на связи с инфекционистами других стран.

Вы знаете, что на территории Абхазии пока еще не зафиксировано ни одного больного. Меры, предпринимаемые правительством сейчас, а также те, которые еще могут быть приняты, дадут результат лишь при нашей общей поддержке», - заявил Алхас Джинджодия.